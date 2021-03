Sehen Sie im Video: "Eine schrecklich nette Familie" – Wie sieht Peggy Bundy heute aus?









Peggy Bundy war ihre Paraderolle – von 1987 bis 1997 stand Katey Sagal in der Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" vor der Kamera.





Doch was macht die Schauspielerin eigentlich heute?





So sieht die Amerikanerin heute, mit 65 Jahren aus.





Sagal ist noch immer erfolgreich im Schauspielbusiness aktiv.





Von 2008-2014 spielte sie in der Crime-Serie "Sons of Anarchy" mit.





2011 gewann sie dafür einen Golden Globe.





2014 wurde Sagal sogar mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt.





Zuletzt war sie in einer Nebenrolle in der Serie "Shameless" zu sehen.

