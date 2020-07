Die Polizei hat den Schauspieler Bryshere Gray festgenommen. Der Star aus der US-Serie "Empire" wird beschuldigt, seine Frau angegriffen und sich stundenlang geweigert zu haben, mit der Polizei zu sprechen.

Wie das Goodyear Police Departement berichtet, ging am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr der Notruf ein. Darin erklärte eine Frau von ihrem Ehemann, dem Schauspieler Bryshere Gray, angegriffen worden zu sein.

Bryshere Gray wollte nicht mit Polizei sprechen

Als die Beamten am Haus des Darstellers in Goodyear im US-Bundesstaat Arizona eintrafen, soll sich der 26-Jährige geweigert haben, herauszukommen und mit den Beamten zu sprechen. Zur Unterstützung forderten die Einsatzkräfte ein Swat- und ein Krisenverhandlungsteam an.

Erst gegen kurz nach sieben Uhr morgens gelang es der Polizei den Schauspieler widerstandslos festzunehmen. Er wurde mitgenommen und wegen häuslicher Gewalt in das Bezirksgefängnis von Maricopa eingewiesen.

Die Ehefrau wurde dem Bericht zufolge zunächst in einem Krankenhaus behandelt, konnte dies aber später wieder verlassen.

Gray, der in "Empire" die Rolle des Hakeem Lyon spielte, ist auch als Rapper unter dem Namen "Yazz the Greatest" bekannt.

Goodyear Police arrest “Empire” actor, Bryshere Gray for domestic violence. See full story on Facebook @goodyearpolice. pic.twitter.com/O3e3BWzOsP — Goodyear Police Dept (@Goodyearpolice) July 13, 2020

"Empire"-Serie wegen Fall um Jussie Smollett abgesetzt

Die Erfolgsserie wurde nach sechs Staffeln abgesetzt, nachdem Grays Serienkollege, der Schauspieler Jussie Smollett, im vergangenen Jahr behauptete, er sei Opfer eines rassistisch und politisch motivierten Übergriffs geworden. Die Behörden in Chicago klagten Smollett später wegen ordnungswidrigen Verhaltens an, weil er angeblich die Geschichte erfunden und einen falschen Polizeibericht eingereicht hatte.

Smollett wurde im Februar erneut wegen mehrerer Verstöße gegen die öffentliche Ordnung angeklagt. Er soll gegenüber der Polizei falsche Angaben gemacht haben. Auch diese Anklagen wurden später fallen gelassen. Smollett hat die Anschuldigungen bestritten und eine Gegenklage wegen böswilliger Strafverfolgung eingereicht.

Quellen: Goodyear Police Department, "NBC News"