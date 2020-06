"Don't mention the war" - Sprecht nicht vom Krieg. Dieser Satz ist in die Fernsehgeschichte eingegangen. Er stammt aus der britischen Comedyserie "Fawlty Towers" und fällt in der sechsten Episode der BBC-Reihe. Sie trägt den Titel "The Germans" und wurde erstmals 1975 ausgestrahlt.

In dem Hotel haben sich deutsche Gäste angekündigt, die man nicht mit der Erinnerung an den verlorenen Weltkrieg verschrecken will. Doch genau das passiert dem von John Cleese gespielten Basil Fawlty ständig: Ihm unterlaufen wiederholt Versprecher, die auf die NS-Zeit anspielen, dazu imitiert der den Stechschritt.

Die Folge wurde schnell Kult, 1997 landete sie bei einem Ranking des "TV Guide" mit den besten Episoden aller Zeiten auf Platz 12. Doch aktuell ist sie nicht mehr online beim Streamingdienst der Reihe abrufbar. Das hat mit den titelgebenden Deutschen allerdings nichts zu tun.

John Cleese war einverstanden

Der Grund ist ein anderer: In der Folge lässt sich der Hoteldauergast Major Gowen zu einigen rassistischen Bemerkungen gegenüber Bewohnern der westindischen Inseln hinreißen. Bereits 2013 hat die BBC deswegen die Folgen für die TV-Ausstrahlung beschnitten und Passagen, die das N-Wort enthalten, entfernt - übrigens mit vollem Einverständnis von Serienschöpfer John Cleese. In der hauseigenen Streamingplattform UKTV und auf Netflix war bislang noch die originale Version abrufbar. Künftig wird die Folge "The Germans" dort in der bearbeiteten Version erhältlich sein.

Der Vorgang ist nicht unüblich: Regelmäßig prüfen Sender ihre Inhalte daraufhin, ob die Inhalte und die Sprache noch den ethischen Standards entspricht. Die Serien "Little Britain" und "Come Fly With Me" wurden bereits aus der Mediathek entfernt, unter anderem wegen Blackfacing.

Auch in anderen Ländern überprüfen Fernsehsender und Plattformen im Zuge der BlackLivesMatter-Proteste ihre Inhalte. Prominentes Beispiel war der Filmklassiker "Vom Winde verweht", der von HBO vorübergehend entfernt wurde und künftig mit einer Einordnung des historischen Kontextes erscheinen.

Verwendete Quelle: "Daily Mail", "The Guardian"