"Wir wollen die Not in der Welt nicht hinnehmen. Das Schicksal von Menschen bewegt uns. Wir machen Journalismus, der hilft." Mit diesen Aussagen ist die Stiftung stern angetreten. Seit 2003 unterstützen wir Projekte in Deutschland und im Ausland. Allein in diesem Jahr konnten wir dank der Spenden von Leserinnen und Lesern schon mehr als 2,3 Millionen Euro an 59 Projekte in 23 Ländern ausschütten – so viel wie noch nie. Unser Engagement ist vielfältig: Es reicht von der Soforthilfe in Kriegsgebieten bis hin zu langfristigen Partnerschaften wie mit der „Arche“. Unsere Reporterinnen und Reporter überzeugen sich vor Ort von den Projekten.

Helfen Sie uns, weiter zu helfen. Dieser Link führt Sie zu unserem Spendenformular. Oder überweisen an: IBAN DE90 2007 0000 0469 9500 01