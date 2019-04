Achtung: Dieser Text verrät Inhalte der aktuellen achten Staffel von "Game of Thrones" und aus allen bisherigen Staffeln. Wer noch nicht alle Folgen gesehen hat und sich lieber überraschen lassen möchte, sollte hier aufhören zu lesen.

Es war eine der größten Überraschungen in "Game of Thrones": Aus dem Nichts beendete Arya Stark in der jüngsten Folge die Schlacht um Winterfell, indem sie nach einer Sprungattacke dem Nachtkönig ein Ende bereitete. Der Dolch, den sie dabei benutzte, dürfte Fans sehr bekannt vorkommen: Er hat in der Serie eine beeindruckend lange Geschichte - und war einst der Auslöser des Spiels um den Thron.

Ein Dolch mit Geschichte

Doch von Anfang an: Den ersten Auftritt hat der Dolch bereits in der zweiten Folge der allerersten Staffel. Ein Auftragsmörder schlich sich damals durch Winterfell - um mit dem Dolch Bran Stark in seinem Bett zu ermorden. Der lag im Koma, nachdem Jaime Lennister ihn aus dem Turm gestoßen hatte. Der offensichtliche Verdacht der Zuschauer: Die Lennisters wollten Jaimes Werk zu Ende bringen, um seine Affäre mit der Königin zu vertuschen.

Die Starks ahnten davon nichts. Die erste Spur gab es erst, als Caytlins Starks Kindheitsfreund Kleinfinger den Dolch zu Gesicht bekam und ihn sofort wiedererkannte. Der Dolch habe ihm gehört, behauptete er. Er habe ihn bei einer Wette verloren, an niemand geringeren als Jaimes Bruder Tyrion. Diese Behauptung löste die Fehde zwischen den Starks und den Lennisters aus - und damit letztlich den Kampf um den Thron.

Der Dolch blieb zunächst bei Ned Stark in Königsmund. Und wurde bald gegen ihn benutzt. Als er Joffrey Baratheon seinen Thronanspruch absprechen will, fällt ihm Kleinfinger in den Rücken - und hält ihm den Dolch an die Kehle. Die Folgen der Verhaftung haben wir wohl alle noch im Gedächtnis.

Nach den dramatischen Ereignissen in Königsmund verschwindet der Dolch lange aus dem Blickfeld des Zuschauers. Erst in der siebten Staffel taucht er auf einmal wieder auf - in einem uralten Buch. Samwell Tarley liest in der Zitadelle über die Waffen der Valyrier und findet heraus, dass der gleichnamige Stahl aus Drachenglas gemacht wird. Die perfekte Waffe gegen die Untoten. Daneben abgebildet: der uns wohlbekannte Dolch.

Der richtige Dolch in der richtigen Hand

Kurz darauf bekommen wir ihn auch wieder selbst zu sehen. In einer zunächst merkwürdig anmutenden Szene übergibt Kleinfinger den Dolch an Bran Stark. Er sei ein Symbol, dass er "alles" für die Stark-Familie tun würde, behauptet er. Bran bleibt davon - wie von so ziemlich allem - unbeeindruckt. Vermutlich, weil er als dreiäugiger Rabe längst weiß, wozu der Dolch noch gebraucht wird.

Denn obwohl Bran von vielen Fans kritisiert wird, dass er zuwenig in der Schlacht um Winterfell tat: Den wichtigsten Einsatz des Dolches machte erst er möglich. Er übergibt ihn seiner Schwester Arya, behauptet, er könne nichts damit anfangen. Arya dagegen sehr wohl: Sie richtet den verhassten Kleinfinger mit seiner eigenen Waffe hin, beendet so seine Intrigen um den Thron. Und rettete nun auch noch die Welt vor der ewigen Dunkelheit.

Wer sich nun fragt, wie der Dolch wirklich in die Hände des Assassinen kam, wird in der Serie aber keine Antworten finden - in den Büchern aber schon. Jaime und Tyrion finden dort heraus, dass der Dolch wirklich von Kleinfinger bei einer Wette verloren wurde. Und zwar gegen König Robert. Irgendwie hatte sich dann Joffrey der Waffe bemächtigt - und den Killer damit nach Winterfell geschickt. Ausnahmsweise steckte mal keine fiese Machenschaft dahinter: Joffrey sah den Tot Brans als Gnadenakt. Ein Glück, dass er für nette Gesten kein Händchen hatte.

Lesen Sie auch: