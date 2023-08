"Game of Thrones"-Schauspieler Darren Kent im Alter von 36 Jahren verstorben

von Christian Hensen Schauspieler Darren Kent ist gestorben. Nach langem Kampf gegen Osteoporose, Arthritis und eine extrem seltene Hautkrankheit starb im Kreise seiner Familie in London.

Darren Kent ist tot. Im Alter von 36 Jahren starb er im Kreise seiner Familie und erlag seinen schweren Krankheiten. Seine Agentur, Carey Dodd Associates, teilte die Nachricht in den sozialen Medien. Sie schrieb: "Mit tiefer Traurigkeit müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser lieber Freund und Kunde Darren Kent am Freitag friedlich verstorben ist. Seine Eltern und sein bester Freund waren an seiner Seite. Unsere Gedanken und unsere Liebe sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie. RIP mein Freund."

Osteoporose, Arthritis und extrem seltene Hautkrankheit

Kennt war ein markanter Schauspieler, der seit langer Zeit unter Osteoporose, Arthritis und einer extrem seltenen Hautkrankheit litt. Er arbeitete als Regisseur und Schauspieler, arbeitete unter anderem in "Game of Thrones", "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben", "You Know Me" und "Blood Drive" mit. Für seine Arbeit als Regisseur bei "You Know Me", einem Kurzfilm aus 2021, bekam er mehrere Auszeichnungen.

Von seiner Agentur heißt es weiter: "Darren war nicht nur ein talentierter Schauspieler, Regisseur und Autor, sondern auch einer der freundlichsten Menschen, die ich je kennenlernen durfte. Es war ein Privileg und eine Freude, Teil seines Weges gewesen zu sein."

In "Game of Thrones" sorgte er dafür, dass die Drachen eingesperrt werden

In "Game of Thrones" tauchte Kent nur sehr kurz auf, doch seine Szene dürfte vielen durchaus bekannt sein. In der finalen Episode der vierten Staffel tritt Kent als Ziegenhirte vor Daenerys Targaryen, die in der Wüstenstadt Mereen das Kommando übernommen hat. Er trägt ein Stoffbündel bei sich, das voller menschlicher, stark verkohlter Knochen ist. Er klagt, dass Drogon, der größte Drache von Daenerys Targaryen, seine Tochter verbrannt hat. Anschließend sperrt sie zwei ihrer drei Drachen unter dem Palast ein.

Sein letzter Instagram-Beitrag stammt vom 24. Juli, offensichtlich von einer Hochzeitsfeier auf Santorini, Griechenland. Kent, der in dem Bild von einem anderem Mann hochgehoben wird, betitelte das Bild mit dem Toy-Story-Spruch: "Bis zur Unendlichkeit, und noch viel weiter".