"Germany's Next Topmodel" Heidi Klum schmeißt gleich drei Model-Anwärterinnen raus

"Wir stehen alle unter Schock": Die Model-Mama siebt in ihrer ProSieben-Show radikal aus. Mehrere Kandidatinnen müssen ihre Koffer packen. Was folgt sind Entsetzen, Tränen und Fassungslosigkeit.

Schreck bei Heidi Klums Nachwuchsmodels: In der am Donnerstagabend auf ProSieben ausgestrahlten Folge von "Germany's Next Topmodel" sind bei der großen Entscheidung gleich drei Kandidatinnen rausgeflogen. Entsprechend entsetzt die Reaktionen: "Wir stehen alle unter Schock."

Gehen mussten die 21-jährige Jura-Studentin Eliz, die es mit Fassung trug, Curvy-Model Zoey, die es nicht fassen konnte ("Ich bin raus, ich? Das kann doch echt nicht sein") und die 1,94 Meter große Emilia, die die Fassung verlor und direkt in Tränen ausbrach. Für alle drei hieß es: "Ich habe heute leider kein Foto für Dich."

Kandidatin Mirella, die mehr Glück hatte, sagte, es zeige sich, "dass nichts unmöglich ist und dass Heidi die Karten immer wieder neu auslegt und neu würfelt".