"Get Away" Schlimmer Unfall bei Show von MontanaBlack – Streamerin bricht sich beide Arme

von Tibor Martini Hochkarätig besetzt und voller Spannung: MontanaBlacks neue Show "Get Away" sollte ein echter Kracher werden – endete aber für eine Teilnehmerin mit schlimmen Verletzungen.

Wer die Kleidung der Teilnehmer:innen bei MontanaBlacks neuer Show "Get Away" sieht, weiß direkt Bescheid: Die einheitlich orangefarbenen Anzüge erinnern an Gefängnisuniformen aus den USA – und das aus gutem Grund, denn in der Sendung geht es darum, einen Gefängnisausbruch hinter sich zu bringen.

Das Prinzip der Sendung ist einfach, die Aufgaben schwieriger: In insgesamt fünf Durchgängen müssen Twitch- und Youtube-Stars gegeneinander antreten und bei Challenges möglichst viele Punkte sammeln. Am Ende der fünf Runden landen die besten drei dann im Finale. Moderiert wird die Sendung von Steven Gätjen, MontanaBlack spielt in der Show den Gefängnisdirektor.

Bereits die erste Ausgabe am Sonntag legte gut los, hatte Stars wie UnsympathischTV, EliasN97, Kayla Shyx, Reved und Knossi zu bieten. Und die schlugen sich wacker, am Ende landeten Knossi, Kayla Shyx und Sascha Hellinger im Finale. Die Aufgabe dort: Ohne Hilfsmittel durch drei Wände kommen, die mit unterschiedlichen Materialen verstärkt sind.

Bei der ersten Wand versucht Kayla Shyx zuerst, sich mit bloßen Händen durch Erde zu buddeln. Als das nicht klappt, boxt und schlägt sie gegen die Wand – aber mit fatalen Folgen: Aus dem Off hört man sie plötzlich rufen "Ich glaub', ich hab' meinen Arm verletzt" und "ich glaube, der ist gebrochen", mehr bekommen die Zuschauer:innen zunächst nicht zu sehen und zu hören.

Stories aus der Nacht und vom Nachmittag: Kayla Shyx musste mit Armbrüchen operiert werden. © Kayla Shyx

Gewissheit gibt es für die Fans der Streamerin (750.000 Follower auf Instagram) erst später über die sozialen Netzwerke: Dort berichtet sie in der Nacht, dass sie tatsächlich operiert werden musste, denn Shyx hatte es tatsächlich heftig erwischt. Nicht nur ein Arm war gebrochen, sondern gleich beide. Ärger über MontanaBlack scheint es aber nicht zu geben: Dem dankt sie für Blumen am Krankenbett. Knossi gewann letztendlich die Show, aber "mit einem faden Beigeschmack", wie er in einer Instagram-Story nach der Show sagt.

