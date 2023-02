Am Samstagabend schaut die Schlagerszene nach Offenburg. Denn dort präsentiert Giovanni Zarrella seine gleichnamige TV-Show im ZDF. Der Sänger und Moderator begrüßt auf seiner Bühne Superstars wie Andrea Berg, Roland Kaiser, Maite Kelly, Vanessa Mai, Nino de Angelo und Beatrice Egli. Aber auch Popstars wie Max Giesinger und Michael Schulte sowie US-Megastar Adam Lambert sind in das Städtchen in Baden-Württemberg gereist.

Neben den Performances wartet aber auch die ein oder andere Überraschung auf die TV-Zuschauer. Gleich nach dem ersten Auftritt wird einer der Größten in der Schlagerbranche ausgezeichnet: Giovanni Zarrella überreicht Roland Kaiser die Goldene Schallplatte für sein aktuelles Album "Perspektiven". Im weiteren Verlauf der Show tritt der 70-Jährige gemeinsam mit Nino de Angelo auf und das Duo singt "Brich mir das Herz". Die beiden Männer verbindet neben Erfolg und einer großen Fangemeinde noch etwas: Beide leiden unter der Lungenkrankheit COPD. Kaiser machte die Erkrankung 2010 öffentlich, de Angelo 2020.

Emotionale Höhepunkte in der "Giovanni Zarrella Show": Tränen bei Vanessa Mai und ein Heiratsantrag

Zum zehnjährigen Jubiläum tritt Schlagerstar Vanessa Mai mit ihrer Gruppe "Wolkenfrei" in der "Giovanni Zarrella Show" auf. Nach ihrer Performance eines Medleys kullern die Tränen im Gespräch mit dem Moderator. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich weinen muss", so die 30-Jährige.

Die Gefühle kochen auch hoch, als während der Show ein Zuschauer im Publikum seiner Lebensgefährtin einen Heiratsantrag macht. Für das Brautpaar in spe greift der Moderator erneut zum Mikrofon und gibt ein Liebes-Evergreen zum Besten. Ein Abend voll großer Emotionen und starker Stimmen.