In "Glass Onion: A Knives Out Mystery" ist Daniel Craig in der Rolle des Ermittlers Benoit Blanc zu sehen

von Gerrit-Freya Klebe Der Netflix-Film "Glass Onion: A Knives Out Mystery" hält auch eine besondere Liebesgeschichte bereit. Es ist die von Hauptfigur Benoit Blanc und Philip, ihre Hochzeit wurde nun offiziell bestätigt wurde.

Eine Szene im Netflix-Film "Glass Onion: A Knives Out Mystery" sorgte für besonders viel Gesprächsbedarf bei den Fans: Benoit Blanc (Daniel Craig, fünfmaliger James Bond) bekommt Besuch in seinem Appartement.

Doch nicht er selbst öffnet, sondern ein gewisser Philip. Ein Mann! Er trägt eine pinke Schürze und hält ein Einmachglas in den Händen. Kein zufälliger Besucher, es ist der Haus-Mann, der die Küchenarbeit erledigt. Hugh Grant in einer typischen Hugh-Grant-Szene. Etwas abwehrend und leicht verdutzt wirkt er, als er seinen Kopf aus der Tür steckt und fragt: "Kann ich helfen?"

Nun bestätigte Grant in einem Interview mit der US-Seite "Collider" genau das, was die Fans bisher vermutet haben. Benoit Blanc ist schwul, mehr noch, Grant gesteht: "Es ist wahr, ich bin mit James Bond verheiratet." Es ist nur eine kurze Szene, doch sie offenbart ganz intime Details aus dem Privatleben des Ermittlers.

"Glass Onion: A Knives Out Mystery": Benoit Blanc ist mit einem Mann verheiratet

Bereits auf der Pressekonferenz zu Filmveröffentlichung war über die Homosexualität spekuliert worden, wie "GQ" berichtet. Daniel Craig sagte etwa: “Kein Spoiler, aber wer würde nicht mit dieser Person leben wollen?”

Grant erzählt im Interview mit "Collider" auch, wieso er bereit war, die Rolle anzunehmen: "Es ist ein winzig kleiner Moment. Ich weiß nicht wirklich, warum sie das machen wollten, aber ich fand 'Knives Out 1' brillant, und da dachte ich, warum nicht? Ich tauche für ein paar Stunden auf..." Mit Stunden scheint er seine Drehzeit am Set zu meinen, denn die Szene ist nur wenige Sekunden lang.

Für Hugh Grant ist es nicht die erste Rolle, bei der er einen schwulen Mann spielt. Schon zu Beginn seiner Karriere verkörperte er mit 27 Jahren in "Maurice" den adligen Clive Durham. Der verliebt sich während seines Studiums in einen Kommilitonen.

Und auch Daniel Craig scheint sich schon länger mit der Thematik zu beschäftigen: Erst im vergangenen Jahr sagte er im Podcast "SiriusXM" (stern berichtete): "Ich gehe in Schwulenbars, solange ich denken kann, und einer der Gründe dafür ist, dass ich in Schwulenbars nicht so oft in Schlägereien verwickelt werde." Als er noch Single war, sei er sogar dorthin gegangen, um Mädchen kennenzulernen.

Auch in Zukunft will sich der Schauspieler weiter mit dem Thema beschäftigen: Im Film "Queer" soll er einen Mann darstellen, der sich mit Gelegenheitsjobs rumschlägt und unglücklich in einen Ex-Soldaten verliebt ist, wie unter anderem "n-tv" berichtet.

Quellen: "Collider", "Deadline", "GQ Magazin", "n-tv"