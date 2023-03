In der aktuellen "GNTM"-Episode berichtet Kandidatin Somajia von Rassissmus-Erfahrungen aus ihrer Jugend, die sie damals sehr geschockt hätten.

Die Topmodel-Kandidatin Somajia hat in der am Donnerstagabend ausgestrahlten Episode von "Germany's Next Topmodel" von Rassismus-Erfahrungen in ihrer Jugend berichtet. Einmal habe man sie daran hindern wollen, in einen Bus zu steigen und sie rassistisch beschimpft, sagte die 21-Jährige aus Bielefeld, deren Eltern aus dem westafrikanischen Togo stammen.

GNTM-Folge beginnt mit einer Entscheidung

Sie sei damals geschockt gewesen. "Keiner hat was gesagt." Heute wisse sie aber, wie sie mit rassistischen Übergriffen umgehe, sagte die junge Frau und ergänzte: "Das lasse ich nie wieder mit mir machen."

Die neue Folge von Heidi Klums Casting-Show begann ausnahmsweise so, wie sie normalerweise endet: mit einer Entscheidung. Weil diese in der zweiten Episode der Staffel vor einer Woche wegen eines Unwetters am Strand buchstäblich ins Wasser gefallen war, wurde sie mit einwöchiger Verspätung nachgeholt. Die Kandidatinnen Melissa und Slata mussten nach einem kurzen Videodreh mit Klums Lieblingsfotografen Rankin gehen – bevor die Folge so richtig begonnen hatte.

Leute von heute Ablenkung vom Ehe-Aus: Sylvie Meis entspannt in Mexiko 1 von 100 Zurück Weiter 1 von 100 Zurück Weiter 2. März 2023

Ablenkung vom Ehe-Aus: Sylvie Meis entspannt in Mexiko

Ziemlich überraschend hatten Moderatorin Sylvie Meis und Künstler Niclas Castello nach nur zweieinhalb Jahren das Ende ihrer Ehe verkündet. Die beiden hätten feststellen müssen, "dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind", hieß es in einer Erklärung des Paares. Als die Trennung publik wurde, war Sylvie Meis ganz weit weg von ihrer Wahlheimat Hamburg und den Schlagzeilen in Deutschland. Die 44-Jährige ist aktuell in Mexiko, feierte dort den Geburtstag ihres besten Freundes André Borchers. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Meis mehrere Fotos, die im Ferienparadies Tulum entstanden sind. Zuletzt zeigte sie sich barfuß, aber perfekt gestylt im kleinen Schwarzen und kommentierte: "Es ist ein Dschungel da draußen." Ob sie damit nur die Umgebung vor Ort oder ihre aktuelle Lebenssituation meint, sei dahingestellt. Mehr

Sehen Sie in der Fotogalerie: Nach der Trennung von Ehemann Niclas Castello urlaubt Sylvie Meis mit Freunden in Mexiko. Dort zeigt sie sich perfekt gestylt. Diese und weitere Promi-Meldungen in den Vip-News.