Wenn am Sonntag die 1674. Folge der "Lindenstraße" läuft, wird Hans Beimer vermutlich auch wieder dabei sein. Seitdem am 8. Dezember 1985 die erste Folge der öffentlich-rechtlichen Soap gesendet wurde, ist Joachim Luger Millionen Deutschen in der Rolle des "Hansemann" bekannt, der zunächst mit Helga Beimer (Marie-Luise Marjan) und später mit Anna Ziegler (Irene Fischer) verheiratet war. Doch nach rund 33 Jahren ist nun Schluss: Joachim Luger steigt auf eigenen Wunsch aus der Serie aus. Das teilte die "Lindenstraße" am Montag mit. Zum letzten Mal wird er am 2. September in der Vorabendserie zu sehen sein. Die ARD verrät bereits jetzt, unter welchen Umständen sein Ausstieg vonstatten geht: Hans Beimer soll überraschend versterben.

Joachim Luger war von Anfang an in der "Lindenstraße" dabei

Für Fans der Serie geht damit eine Epoche zu Ende. Luger gehört zu den wenigen Darstellern, die von Anfang an dabei waren. Seine Rolle gehört zu den wichtigsten der Serie: Er verkörperte zunächst als "Hansemann" mit seiner Frau Helga und den drei Kindern Marion, Benny und Klaus die heile Familienwelt. Deswegen war es für viele Zuschauer ein großer Schock, als er Helga 1988 verließ und mit seiner jungen Nachbarin Anna Ziegler ein neues Leben aufbaute. Ein Kind brachte Anna mit in die neue Ehe, dazu kamen vier weitere gemeinsame Kinder, darunter den mit Down-Syndrom geborenen "Mürfel".



Mehr Zeit für die Familie - und zum Segeln

Der Abschied fällt dem 74-Jährigen nicht leicht, wie er sagt. "Die 'Lindenstraße' war wie eine zweite Familie für mich, ich habe mich immer sehr aufgehoben gefühlt", wird Luger in der Pressemitteilung zitiert, in der er auch die Gründe für seinen Ausstieg angibt: "Im Oktober werde ich 75 Jahre alt und da möchte ich noch einmal Neues wagen, einfach freier in meinen Möglichkeiten und Entscheidungen sein." Er wolle mehr Theater spielen und auch andere Rollenangebote annehmen können, dazu betont er, künftig mehr Zeit mit seiner Frau, seinen Kindern und Enkelkindern verbringen zu wollen. Auch ein Hobby spielt in die Überlegungen mit rein: "Wenn ich zu neuen Ufern aufbreche, dann meine ich damit auch, dass ich meiner Segel-Leidenschaft mehr nachgehen kann."