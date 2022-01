"Harry Potter"-Reunion: Wo sie in Deutschland zu sehen ist, was Fans erwartet

Zauberhafter Start ins neue Jahr: Seit Samstag sind zwei "Harry Potter"-Specials auch hierzulande zu sehen. Wo sie abrufbar sind, was Fans erwartet.

Wiedervereint feiern unter anderem Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson das 20. Jubiläum des ersten "Harry Potter"-Films "Harry Potter und der Stein der Weisen". Deutsche Fans sehen die Specials bei Sky und Sky Ticket.

In "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" kehren die drei Hauptdarsteller mit Filmemacher Chris Columbus und weiteren Stars aus den Filmen nach Hogwarts zurück. Das Trio erinnert sich unter anderem an die Dreharbeiten. Das Trio, bei den Dreharbeiten noch im Teenie-Alter, schwelgt unter anderem in Erinnerungen an die Zeit am Set. Zum Beispiel an die Kussszene zwischen Ron und Hermine im finalen Film "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2". Emma Watson bezeichnete die Einstellung als die "schrecklichste Sache, durch die wir durchmussten". Und Daniel Radcliffe räumt ein, dass er es seinen Co-Stars noch schwerer gemacht hätte und sich wie ein "absoluter Idiot" verhalten hätte, in dem er extra am Set aufgetaucht sei, um den Kuss der beiden zu beobachten. "Es tut mir leid, Leute", gibt er sich reumütig.

Es gab viele Schwärmereien am "Harry Potter"-Set

Das war es aber noch nicht, mit den Plaudereien aus dem Nähkästchen. Es wird außerdem offenbar, wer sich am Set in wen verknallte: Radcliffe erzählt, er habe trotz des großen Altersunterschiedes einen "Crush" auf Helena Bonham Carter gehabt, die Bellatrix spielte. Vor der Kamera liest er eine Notiz vor, die er seiner Kollegin nach Abschluss der achtteiligen Reihe 2011 geschickt hatte. "Liebe HBC, es war eine Freude, dein Co-Star und Untersetzer zu sein und immer deinen Kaffee zu halten", heißt es darin. "Ich habe dich sehr gerne und wünschte, ich wäre zehn Jahre früher geboren, damit ich eine Chance bei dir hätte."

Auch "Hermine" hatte einen "Crush": Dass Emma Watson in Co-Star Tom Felton verknallt war, der Gegenspieler Draco Malfoy verkörperte, war bereits bekannt. Nun berichtete Watson, wie sie sich in Felton verliebte. "Ich kam in diesen Raum, in dem wir Nachhilfe hatten. Die Aufgabe war, ein Bild von Gott zu zeichnen, wie wir ihn uns vorstellen, und Tom malte ein Mädchen mit umgedrehter Kappe auf einem Skateboard." Da habe es sie erwischt. Fortan schaute sie an jedem Drehtag, ob Felton auch dabei sein würde, wie Watson erzählte. Eine Beziehung entstand nie, die beiden gelten aber als enge Freunde.

Die Romantik am Set kam generell nicht zu kurz. "Es gab unglaublich viele Schwärmereien, Leute kamen miteinander zusammen und trennten sich wieder", berichtete Matthew Lewis, der Neville Longbottom spielte. Und "Harry" ergänzte: "Wir waren alle hormonell gesteuerte Teenager. Als sie also im (vierten Film) "Feuerkelch" absichtlich eine Menge neuer Leute für das Trimagische Turnier dazu nahmen, die echt heiß waren, nun..." Der Harry-Potter-Reihe habe er seinen ersten Kuss und seine ersten Freundinnen zu verdanken, erzählte Radcliffe. "Jeder Teil meines Lebens ist mit Potter verbunden."

Neben dem Star-Trio nehmen unter anderem Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Tom Felton und Bonnie Wright ebenfalls an dem Special Teil. Zunächst ist das Ganze nur in Originalfassung mit englischen und deutschen Untertiteln zu sehen. Eine komplett deutsche Fassung wird es dann voraussichtlich ab Ende Januar geben.

Helen Mirren führt durch "Hogwarts Tournament of Houses"

Zudem zeigen Sky und Sky Ticket "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses". Helen Mirren moderiert das vierteilige Special, in dem Fans ihr Wissen beweisen müssen, während sie um den House Cup kämpfen. Vorerst gibt es die Produktion allerdings nur in Originalfassung ohne Untertitel. Im Laufe des Januars sollen die Untertitel dann folgen. Ab Februar gibt es das Format auch auf Deutsch zu sehen.

Nutzerinnen und Nutzer, denen das noch nicht reicht, können zudem an gleicher Stelle noch einmal alle acht Filme der Reihe anschauen.