Eigentlich ging es in der ARD-Sendung "Hart aber fair" am Montagabend um Tiere. Moderator Frank Plasberg hatte unter der Fragestellung "Leckerli fürs Hündchen, Bolzenschuss fürs Kälbchen: Mensch, wie geht das zusammen?" entsprechende Gäste wie den Hundeexperten Martin Rütter eingeladen. Doch plötzlich musste sich der erfahrene ARD-Mann mit einer aufgebrachten Zuschauerin herumschlagen.

"Was hat das jetzt mit Tieren zu tun?"

Als es gerade um die Zucht von Möpsen geht, springt die Frau plötzlich auf und betritt die Bühne. "Darf ich mal eben stören, ich würde gerne eine Forderung in den Raum stellen", sagt sie, woraufhin Plasberg sie sofort miteinbezieht. "Kommen Sie doch mal an meine Seite, damit man Sie auch versteht: Stellen Sie sich mal vor", so der Moderator. "Ich bin bekennende Feministin", gibt sie zu Protokoll, darauf Plasberg: "Was hat das jetzt mit Tieren zu tun?" Die Dame: "Das hat nichts mit Tieren zu tun. Ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, hier im Fernsehen mitzuteilen, dass die Bundesregierung gegen Feminismus im Internet vorgeht."

Nun schwant auch Plasberg, dass die Dame nichts zum Sendungsthema beitragen will. "Achso, Entschuldigung", versucht er sie abzuwimmeln. Da mischt sich Hundeprofi Rütter ein, fragt süffisant in die Runde, ob sich "noch jemand für den Briefmarkenverein einsetzen möchte". Das habe "ähnlich viel mit dem Thema zu tun". Plasberg will ihn sofort unterbrechen, doch Rütter spricht die Dame nun direkt an, sagt: "Das, was du hier machst, ist komplett respektlos!" Die entgegnet, dass es respektlos sei, was "die Bundesnachrichtendienste im Internet gegen Feminismus machen" würden – wofür sie einige Lacher aus dem Publikum erntet.

Plasberg redet Frau von der Bühne

Plasberg moderiert die Situation letztlich souverän ab und verweist die Frau an seinen Redaktionsleiter, der sich nun mit ihr unterhalten werde. "Und dann werden Sie morgen bei uns auf der Seite nochmal etwas zu dieser Geschichte hören", verspricht er ihr. Daraufhin verlässt die Frau die Bühne und der Tier-Talk geht weiter.

Quelle: ARD Mediathek