Sehen Sie im Video: ZDF-Team am 1. Mai in Berlin angegriffen.





Am Freitagmittag interviewte der Komiker Abdelkarim noch Menschen für die ZDF-"heute-show" auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Hier demonstrierten am 1. Mai wieder mehrere Menschen für ein Ende der Einschränkungen, die Bund und Länder seit mehreren Wochen zur Eindämmung des Coronavirus durchsetzen. Wie die Polizei Berlin und der Sender mitteilten, wurde das Kamerateam nach seinen Dreharbeiten von einer etwa 15 Personen großen Gruppe angegriffen. Vier Journalisten wurden demnach verletzt, der Komiker Abdelkarim soll unversehrt geblieben sein. Sechs Tatverdächtige konnten am Freitag festgenommen werden und sollen am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Wie in Berlin ignorierten auch Demonstrierende in Hamburg am 1.-Mai-Abend das Gebot eines Mindestabstandes von anderthalb Metern. In beiden Städten löste die Polizei die Versammlungen auf. In der Hauptstadt gab es 50 Festnahmen.