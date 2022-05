Rückkehr nach Königsmund: Was der neue Trailer über den "Game of Thrones"-Ableger verrät

In der neuen HBO-Serie "House of the Dragon" können Fans von "Game of Thrones" endlich nach Westeros zurückkehren. Der neue Trailer zeigt, dass dabei mehr Vertrautes zu sehen sein wird, als man zunächst erwartet hätte.

Es war ein kulturelles Phänomen, wie es sie nur selten gibt. Wenn die neue "Game of Thrones"-Folge ausgestrahlt wurde, trafen sich in den USA Millionen Fans zuhause oder in Bars mit den Freunden, um das TV-Event gemeinsam zu erleben. In Deutschland zogen sich viele Anhänger die neue Folge schon morgens vor der Arbeit rein, um im Tagesverlauf vor Spoilern geschützt zu sein - und mit den anderen Fans unter den Kollegen über die Geschehnisse in Westeros plaudern zu können. Kein Wunder, dass die Erwartungen an den ersten Ableger "House of the Dragon" extrem hoch sind. Der neue Trailer zeigt nun: Fans werden sich sehr schnell zuhause fühlen.

Obwohl "House of the Dragon" knapp 200 Jahre vor den bekannten Abenteuern der Stark-Familie spielt, könnte ein Teil des Trailers auch direkt aus der Hauptserie stammen. Drachen umkreisen die bekannten Türme von Königsmund, einen Kameraschwenk später sind wir im so vertrauten Thronsaal mit dem eisernen Thron, um den wir schon so viele Intrigen und Kämpfe verfolgten.

Vertraute Namen, neue Gesichter

Spätestens wenn Gesichter zu sehen sind, ist dieser Eindruck aber dahin. Der König auf dem Thron, Viserys Targaryen, dürfte Fans höchstens vom Namen bekannt sein: Der Brüder der Königin Daenerys trug ebenfalls seinen Namen. Auch die Namen der anderen im Raum lösen wohliges Nostalgie aus: Die Anführer der Häuser Stark, Lennister, Baratheon und Velaryon sind gekommen, um Viserys und seiner Tochter und Thronfolgerin Rhaenyra die Treue zu schwören. Doch obwohl der Trailer mit einem Festmahl und Tänzen weitergeht, machen die dramatische Musik und die hineingeschnittenen Gespräche klar: Es soll anders kommen.

"Wir spielen ein schmutziges Spiel. Bist du bereit, es zu gewinnen", fragt ein leicht schmierig wirkender Berater, während immer wieder Streit und Kämpfe gegengeschnitten werden. Auch dass die Krönung einer Frau auf dem Eisernen Thron nicht jedem gefallen wird, wird erwähnt - bevor dann eine unbekannte Figur eine Seebestattung erhält. Erfahrene Fans ahnen sofort: Die Intrigen um den Thron werden auch die (noch) herrschende Targaryen-Familie wieder beschäftigen.

Der Fall der Drachen

Die weißhaarigen Vorfahren der Khaleesi Daenerys sind auch die bestätigten Hauptfiguren des Ablegers. Während die Stark-Familie in "Game of Thrones" bis zum Ende die Sympathien des Publikums auf ihrer Seite hatte, wird schon im Trailer angedeutet, dass Rhaenyras Onkel Prinz Daemon eher wenig vertrauenswürdig scheint. Anders als Daenerys müssen sie ihre Drachen nicht erst mühsam großziehen - sondern fliegen schon im Trailer auf ihnen über die Hauptstadt. Die Fans wissen: Am Ende werden die riesigen Bestien ausgerottet sein und deren Schädel im Keller der Burg vollstauben.

Bis der Fall des Hauses Targaryen auf die Bildschirme kommt, müssen sich die Fans aber noch ein bisschen Gedulden: Ab August wird "House of the Dragon" wöchentlich in zehn Folgen erscheinen.