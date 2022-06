von Eugen Epp Im Netflix-Film "Hustle" entdeckt Adam Sandler als Talentscout einen vielversprechenden Basketballer und nimmt ihn unter seine Fittiche. Für NBA-Fans ist der Film aber aus einem anderen Grund ein Muss.

Jahr für Jahr träumen viele Teams in der NBA davon, endlich (wieder) den Titel in der US-amerikanischen Basketball-Profiliga zu gewinnen. Und überall auf der Welt träumen großgewachsene, sportbegeisterte Jungs davon, den Sprung in die NBA zu schaffen. Stanley Sugerman (Adam Sandler) ist im Film "Hustle" einer von denen, die dabei helfen sollen, beide Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Er arbeitet als Talentscout für die Philadelphia 76ers und reist durch die USA und Europa, um junge Talente für sein Team ausfindig zu machen. Immer auf der Suche nach dem nächsten noch unbekannten Spieler, der aus dem Nichts den Durchbruch in der NBA schaffen kann – so wie einst Dirk Nowitzki.

Ein kräftezehrender Job für Sugerman, der eigentlich viel lieber als Assistenzcoach arbeiten würde. Doch die Aufgabe als Scout hat auch ihre Faszination: In Spanien entdeckt er eher zufällig den Streetballer Bo Cruz (gespielt von NBA-Spieler Juancho Hernangómez) – ein junger Mann mit außergewöhnlichen Anlagen und Fähigkeiten, aber auch einem schwierigen Charakter. Fortan setzt Sugerman alles daran, seinen Schützling in der NBA unterzubringen. Dabei muss er nicht nur den Basketballcoach, sondern auch einen Vaterersatz für den 22-jährigen Cruz spielen und sich gegen einige Widerstände durchsetzen.

Das Muster von "Hustle" ist aus einigen Sportfilmen bekannt: Junger Typ aus schwierigen Verhältnissen verfügt über riesiges Talent, steht sich bei der Karriere aber selbst im Weg – bis er jemanden findet, der an ihn glaubt und in ihn investiert. Dann ist alles möglich, so die Botschaft: Denn um erfolgreich zu sein, braucht es nicht nur Technik, Schnelligkeit und Kraft, sondern auch die entsprechende mentale Stärke. In die Tiefe geht "Hustle" nur selten, bietet dafür aber einige lustige Dialoge und mitreißende Basketball-Szenen – ein typischer Feelgood-Movie eben.

Bei den Zuschauer:innen kommt der Film gut an: Adam Sandler wurde bisher oft belächelt, hat als Hauptdarsteller und Produzent mit "Hustle" aber einen Erfolg gelandet. Auf der Filmbewertungsplattform "Rotten Tomatoes" wird der Streifen mit 92 Prozent bewertet. Für Basketball-Fans dürfte "Hustle" aber aus einem anderen Grund ein Muss sein: Der Film versammelt fast alles, was in der NBA Rang und Namen hat. Juancho Hernangómez (Utah Jazz) spielt die zweite Hauptrolle, auch wenn er einen eher wortkargen Nachwuchsbasketballer verkörpert. Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves agiert als dessen unsympathischer Gegenpart.

Doch die Liste geht weiter: Dirk Nowitzki hat einen kurzen Auftritt, außerdem tauchen Legenden wie Shaquille O’Neal, Allen Iverson, Steph Curry, Charles Barkley, Luca Doncic und viele andere auf. Das dürfte sicherlich auch daran liegen, dass niemand geringerer als LeBron James (Los Angeles Lakers), viermaliger NBA-Meister und vier Mal MVP, als Co-Produzent mitgewirkt hat.

"Hustle" ist bei Netflix abrufbar.