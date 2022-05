von sst Die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben in Folge vier von "Joko & Klaas gegen ProSieben" verloren. Der Sender hat sich eine Strafe für die beiden ausgedacht.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben am Dienstagabend gegen ihren Arbeitgeber ProSieben verloren. In der vierten Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" hatten sie bereits im ersten Spiel mit sieben Aufgaben kein Glück und holten knapp die erste Niederlage. Das zweite Spiel, ein Musikquiz gegen Melissa Khalaj und Amiaz Habtu, konnten sie dann für sich entscheiden. Auch in der dritten Runde konnten sie laut ProSieben siegen.

Bei einem Sieg wäre es für Joko und Klaas zum Konflikt gekommen

Doch das Finalspiel sollte ihnen nicht gelingen, die Moderatoren mussten eine Niederlage gegen ProSieben einstecken. Statt 15 Minuten Sendezeit am Mittwoch gibt es für die beiden daher eine Bestrafung. Der Sender freut sich in einem Tweet über den "exklusiven Sound" des Duos am kommenden Dienstag. "Musik, Jingles, Soundeffekte. Alles von euch nachvertont mit euren wundervollen Stimmen, bitte. Danke." Die Moderatoren müssen folglich alle Sounds der Sendung, wie der Countdown oder die Buzzer-Töne, aufnehmen.

Hätten die beiden wie so häufig die 15 Minuten Sendezeit am nächsten Abend gewonnen, wäre es jedoch zu einem Konflikt gekommen: ProSieben überträgt am Mittwoch das Benefizspiel der deutschen Männer-Fußball-Nationalmannschaft gegen das ukrainische Team. Unwahrscheinlich, dass Winterscheidt und Heufer-Umlauf das sabotiert hätten. Am 17. Mai geht es mit der nächsten Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben" weiter.