"KBV – Keine besonderen Vorkommnisse" ist der Titel der neuen Comedy-Serie, die ab dem 25. Februar auf der Streamingplattform TV Now zu sehen ist. Der Serienname ist hier Programm: Im Mittelpunkt der sechs Folgen stehen die beiden Kommissare Samuel (Serkan Kaya, l.) und Gilles (Jürgen Vogel), die nachts in ihrem Dienstwagen sitzen und ein Lagerhaus observieren. Dabei führen sie unfassbar peinliche Gespräche. Viel mehr passiert eigentlich nicht in der "sterbenslangweiligen Cop-Comedy", wie TV Now selbst das Format bezeichnet.

