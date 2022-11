Die Impro-Comedy Klaus Kranitz ist zurück - und der Paartherapeut Klaus Kranitz bekommt vier weitere Fälle, um sein ungewöhnliches Konzept zu erproben: In nur drei Sitzungen will er das Problem lösen. Dafür sind üppige 1500 Euro zu entrichten - die allerdings nur bei Erfolg fällig werden. Diesmal bekommt er es mit seinem eigenen Vater zu tun, einem volljährigen Sohn, der seine Mutter begehrt, sowie zwei Menschen, die eine Dating-App zu ihm geführt hat. In der vierten Folge taucht ein Auftragskiller in der Praxis auf und will Kranitz' besten Freund Manni umlegen. Der umtriebige Therapeut hat alle Hände voll zu tun, um die Konflikte beizulegen.

Das sind die Ausstrahlungstermine von "Kranitz - Bei Trennung Geld zurück"

Folge 1: "I don't fuck monkeys", 30. November, 22.30 Uhr, NDR

Folge 2: "Der Junge hat Triebstau", 7. Dezember, 22.45 Uhr, NDR

Folge 3: "Gang Bang Man", 7. Dezember, 23.30 Uhr, NDR

Folge 4: "Einer muss weg", 14. Dezember, 22.45 Uhr, NDR

Alle Folgen stehen ab dem 25. November in der ARD Mediathek bereit.

