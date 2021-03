Szene aus dem dritten Teil von "Ku'damm 63": Monika Schöllack (Sonja Gerhardt) tritt beim deutschen Vorentscheid für den Grand Prix Eurovision de la Chanson an.

Die "Ku'damm"-Reihe verknüpft geschichtliche Ereignisse mit der fiktiven Geschichte der Familie Schöllack. Dabei gehen die Serienmacher bisweilen äußerst freizügig mit historischen Daten um - wie das Finale des ZDF-Dreiteilers zeigt.

Fast fünf Millionen Zuschauer sahen am Mittwochabend das Finale von "Ku'damm 63". Der ZDF-Dreiteiler endete mit Monika Schöllacks - erfolgloser - Teilnahme beim Vorentscheid zum Grand Prix Eurovision de la Chanson in London. In dem Song hat die von Sonja Gerhardt gespielte Musikerin die Trauer über den Tod ihres Ehemannes verarbeitet, der sich kurz zuvor das Leben genommen hat.

Das Ehepaar war in Folge zwei gemeinsam für eine Nacht dem Trubel aus West-Berlin entflohen, das an dem Tag den Besuch von US-Präsident John F. Kennedy erwartete. Bis auf ein paar US-Fähnchen wurde der Staatsbesuch nicht weiter thematisiert, er sollte wohl den Vorwand dafür liefern, dass die Eheleute ein letzte Mal gemeinsam verreisen.

Um diese Kausalität zu erreichen, ging Autor Marc Terjung sehr freizügig mit den historischen Daten um: Denn der Kennedy-Besuch fand am 26. Juni 1963 statt. Fast auf den Tag genau drei Monate nachdem das Finale des Grand Prix Eurovision de la Chanson in London über die Bühne ging.

"Ku'damm 63" wirbelt die Daten gründlich durcheinander: Hier stirbt Joachim Franck (Sabin Tambrea) einen Tag nachdem der amerikanische Präsident seine berühmte "Ich bin ein Berliner"-Rede gehalten hat. Nach einer längeren Trauerphase schreibt Witwe Monika schließlich den Song, mit dem sie zum Vorentscheid antritt - der im Film in Berlin stattfindet.

Der echte deutsche Vorentscheid wurde dagegen am 28. Februar 1963 in Frankfurt ausgetragen - und verlief ganz anders. Hier wurde nicht die Teilnehmerin gekürt - sondern nur noch über das Lied abgestimmt. Denn schon vorher stand fest, dass die durch die "Immenhof"-Filme zu großer Popularität gelangte Heidi Brühl beim Finale in London antreten wird. Die zu dem Zeitpunkt gerade 21-Jährige hatte mit ihrem Lied "Wir wollen niemals auseinandergehn" aus dem Jahr 1960 bereits einen Nummer-1-Hit vorzuweisen und schien die ideale Besetzung für den Wettbewerb.

Beim Grand Prix wurde Heidi Brühl nur Neunte

Fast zwei Drittel aller deutschen Haushalte waren zugeschaltet, als Brühl im Großen Sendesaal des Hessischen Rundfunks fünf Chansons vorstellte, unter denen die Fernsehzuschauer ihren Favoriten auswählen durften. Die Abstimmung geschah dann per Postkarte. Mehr als 80.000 Menschen beteiligten sich, eine klare Mehrheit von 66 Prozent entschied sich für den von Charly Niessen komponierten Song "Marcel".

Niessen hatte im Vorjahr mit "Ich kauf’ mir lieber einen Tirolerhut" bereits eine Nummer 1 geschrieben. Mit "Marcel" konnte er dieses Kunststück nicht wiederholen: In Deutschland kam das Lied nicht über Platz 36 hinaus - und auch beim Grand Prix in London blieb es hinter den Erwartungen zurück: Heidi Brühl landete auf Rang 9 - von 13 Teilnehmern. Fraglich allerdings, ob Monika Schöllacks Trauerhymne besser performt hätte.