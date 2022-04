Es war ein großer Spaß: Am Dienstag hat Klaas Heufer-Umlauf in "Late Night Berlin" seinen eigenen Batman-Film gedreht. Anstelle von echten Schauspielern traten Dreijährige auf.

Es könnte der große Showdown in einem Kinofilm sein: Batman steht dem Joker gegenüber. Vor dem physischen Schlagabtausch steht das übliche Wortgefecht: "Du siehst in mir immer das Böse. Aber böse sind die Menschen da draußen", klagt der fiese Joker. "Nicht alle Menschen sind böse. Man muss ihnen nur eine Chance geben", erklärt Batman.

Doch damit stößt er beim Joker überraschenderweise auf offene Ohren: "Wenn wir die Chance geben, dann sind sie nicht mehr so böse. Dann würden sie lieb sein." Da muss Batman lachen, die Klappe fällt, und die beiden Schauspieler plaudern. Welche Sendungen er gucke, will der Batman-Darsteller von seinem Gegenüber wissen. Der erwidert: "Rabe Socke ist immer lustig".

Spätestens da wird klar, dass es sich nicht um ein normales Filmset handelt. Batman wird gespielt von Klaas Heufer-Umlauf, der Joker ist ein dreijähriges Kind namens Timofey. Was es damit auf sich hat, macht ein kurzer Text deutlich, der zu Beginn des zwölfminütigen Films eingeblendet wird: "Klaas Heufer-Umlauf wollte seinen eigenen Batman-Film drehen", heißt es da. "Leider sind Schauspieler*innen sehr treuer. Deshalb musste er welche engagieren, die man mit Bonbons bezahlen kann."

Klaas Heufer-Umlauf als Batman

Ausgestrahlt wurde der Beitrag am Dienstagabend in der Sendung "Late Night Berlin". Heufer-Umlauf erzählt darin verschiedene Stationen eines Batman-Films. So gibt es auch eine Szene mit Butler Alfred, auch der wird von einem Kind gespielt, dem dreijährigen Emil. Batman fragt ihn um Rat: "Der Joker hat die Stadt fest im Griff, was soll ich tun?" Statt eine Antwort zu geben, wird der treue Butler ganz hibbelig. Auch Batman wirkt irritiert. Bis jemand aus dem Off auf des Rätsels Lösung kommt: "Musst du Pipi?", fragt jemand den Jungen. Woraufhin der erleichtert aufs Örtchen verschwindet.

Am Ende gerät Batman in die Fänge von Riddler (Lotte, 3), doch dank der Hilfe von Commissioner Gordon, gespielt von dem ebenfalls drei Jahre alten Ryan, wird der Frieden in Gotham City wieder hergestellt. "Fragt sich nur, wie lange", sagt Batman zum Schluss des Films - und deutet damit eine Fortsetzung an.

Die Fans von "Late Night Berlin" würde es freuen.

Verwendete Quelle: "Youtube.com/LateNightBerlin"