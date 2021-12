Mit dieser Serie ist das deutsche Fernsehen endgültig im Jahr 2021 angekommen: "Legal Affairs" erzählt entlang der Fälle einer Medienanwältin vom Leben in Zeiten der Allgegenwart von Internet und sozialen Medien.

Eine solche Serienfigur hat es im deutschen Fernsehen bislang noch nicht gegeben: Lea Roth ist eiskalt, manipulativ und rücksichtslos. Sie wickelt andere Menschen schamlos um den Finger, spielt sie gegeneinander aus und lässt sie fallen, wenn sie ihrer überdrüssig geworden ist.

Leo Roth (Lavinia Wilson) ist erfolgreiche Medienanwältin in Berlin und Hauptfigur der neuen Serie "Legal Affairs". Zu ihren Klienten gehörten Filmstars, Prominente, Youtuber - Menschen, die in den Medien vorkommen, wodurch verschiedene Probleme entstehen.

In der ersten Folge vertritt sie die Familie einer bei einem Busunglück verstorbenen Fahrerin, die mit medialer Vorverurteilung zu kämpfen hat. In einem anderen Fall muss sie den Transfer eines Berliner Fußball-Profis zum FC Bayern retten, der nach Medienspekulationen über einen Herzfehler zu platzen droht. In anderen Folgen geht es um Cybermobbing, Video-Deep-Fakes und Shitstorms - alles Phänomene, die in der heuten Medienwelt fast schon an der Tagesordnung sind.

"Legal Affairs" behandelt abgeschlossene Fälle

Im Mittelpunkt von jeder der acht Folgen steht ein Fall, es gibt aber auch einen Politskandal, dessen Aufarbeitung sich durch die komplette erste Staffel zieht und in einem dramatischen Finale kulminiert. Gleichzeitig kämpft die Anwältin mit finanziellen Schwierigkeiten und sorgt sich um den Fortbestand ihrer Kanzlei. Nebenbei muss sie auch noch private Probleme klären.

Es prasseln also sehr viele Themen gleichzeitig auf Lea Roth ein, die Serie ist in einem atemberaubenden Tempo erzählt. Lavinia Wilson führt das grandiose Schauspiel-Ensemble an, als ihr Anwalt-Team glänzen Maryam Zaree, Niels Bormann, Aaron Altaras und Michaela Caspar. Daneben haben zahlreiche echte Prominente kurze Cameo-Auftritte, darunter Günther Jauch und Inka Bause.

Der hohe Realitäts- und Gegenwartsbezug dieser Produktion ist ungewöhnlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Wenn man sich anschaut, welche Themen ARD und ZDF gerade an den Start bringen, fällt vor allem eines auf: Die meisten Serien machen einen großen Bogen um die Gegenwart. Fast alle Geschichten spielen in der Vergangenheit. Etwa der kürzlich gestartete ARD-Sechsteiler "Ein Hauch von Amerika", der von der US-Besatzung im Nachkriegsdeutschland erzählt.

Mit ARD und ZDF zurück in die Vergangenheit

Auch die kommenden Großproduktionen träumen vor allem vom Gestern: Am 27. Dezember entführt das Erste die Zuschauer mit "Eldorado KaDeWe - Jetzt ist unsere Zeit" in die vermeintlich Goldenen Zwanziger Jahre. Und Anfang Januar startet das ZDF mit dem opulenten Mehrteiler "Der Palast" ins neue Jahr, der von der deutschen Teilung bis zum Mauerfall 1989 erzählt.

Allen Geschichten gemein ist, dass sie den historischen Hintergrund eigentlich nur als Kulisse verwenden, um eine überzuckerte Liebes- und Familiengeschichten zu erzählen. Frei nach dem Motto: Statt des Politischen interessiert uns nur das Private. Bei "Legal Affairs" ist es anders: Die Serie zeigt auf, inwieweit das Privatleben im Jahr 2021 von den gesellschaftlich-technologischen Bedingungen geprägt ist - und wo es Probleme gibt.

Die Idee zu der Serie stammt von Lena Kammermeier und Felice Götze, die die Folgen als Headautoren in einem Writer's Room nach amerikanischem Vorbild umgesetzt haben. Die Figur der Leo Roth ist an den bekannten Medienanwalt Christian Schertz angelehnt, der als Experte und Fachberater an den Folgen mitgewirkt und sogar einen kurzen Auftritt hat.

Zu ihren Diensten als Medienanwältin bietet Leo Roth auch ihre Unterstützung als PR-Beraterin an. Um den angeknacksten Ruf ihrer Klienten aufzurichten, handelt sie nach dem Motto: Eine gute Story ist besser als die Wahrheit. Ein Satz, den sich deutsche Serienmacher hinter die Ohren schreiben sollten: Eine Geschichte wird nicht besser, nur weil man sie entlang von historischen Fakten erzählt.

Die ARD sendet die ersten beiden Folgen von "Legal Affairs" am Sonntag, 19. Dezember" ab 21.45 Uhr. Die weiteren Episoden laufen am 20., 22. und 23. Dezember jeweils ab 21.45 Uhr in Doppelfolgen.

Die komplette Staffel von "Legal Affairs" ist bereits jetzt in der ARD-Mediathek abrufbar.