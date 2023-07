von Kester Schlenz "Legend of Wacken" handelt von zwei Kumpeln, die auf einer Kuhwiese ein Musikfestival starteten, das bald schon weltberühmt wurde. Gedreht wurde auch auf dem Original-Festival.

Der humpelnde Typ da hinten mit der fast schulterlangen Matte soll Charly Hübner sein? Die Gestalt verschwindet brummelnd in einem Zelt. "Ja, das ist Charly", sagt einer vom Filmteam und grinst. "Der bleibt auch in den Pausen in seiner Rolle." Wir befinden uns in Luhnstedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein. Ein Dorf auf plattem Land, etwas mehr als 400 Einwohner. Und einer der Drehorte für "Legend of Wacken".