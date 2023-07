Wie konnte es passieren, dass das weltgrößte Heavy-Metal-Festival ausgerechnet in einer beschaulichen schleswig-holsteinischen Gemeinde entstanden ist? Die Serie "Legend of Wacken" (RTL+ und RTL Nitro) erzählt in sechs Folgen, wie zwei Jugendliche, Thomas Jensen und Holger Hübner, Ende der 80er Jahre aus Langeweile und aus Leidenschaft für ihre Musik ein Festival auf die Beine stellen, das im Laufe der Jahre gigantisch groß wird und sich von 800 zahlenden Zuschauern beim ersten Mal bis auf über 80.000 Besucher steigert und damit die Zahl mehr als verhundertfacht. Mehr