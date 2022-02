Lange Zeit kannte man sie als Tochter von CDU-Politiker Wolfgang Bosbach. Doch Caroline Bosbach hat sich aus dem Schatten ihres Vaters befreit - und stellt sich mit ihrer Teilnahme an "Let's Dance" einem breiten Publikum.

Am 18. Februar um 20.15 Uhr beginnt die 15. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance". 14 Prominente tanzen um den Sieg. Darunter: Caroline Bosbach.

Steckbrief: Caroline Bosbach, Nachwuchspolitikerin und Autorin

Geburt: 27. November 1989

Wohnort: Eltville

Familienstand: ledig

Ausbildung: Studium der Wirtschaftskommunikation

Bekannt durch: ihren Vater Wolfgang Bosbach, mit dem sie zusammen bei der Vox-Sendung "7 Töchter" teilnahm.

Wer ist Caroline Bosbach? Geboren wurde sie 1989 in Bergisch Gladbach als älteste Tochter des CDU-Politikers Wolfgang Bosbach. Nach dem Studium der Wirtschaftskommunikation in Berlin arbeitete Caroline Bosbach als Marketing- und Strategieberaterin in einer Frankfurter PR-Agentur. Nebenbei arbeitet sie als Moderatorin bei Veranstaltungen in Politik und Wirtschaft.

Der größte Erfolg: Lange hat sie sich gesträubt, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Doch mittlerweile ist Caroline Bosbach auch politisch aktiv. Natürlich in der CDU - allerdings mit einer anderen Akzentuierung: Gehörte Wolfgang Bosbach zum konservativen Flügel der Partei, so will sich die 32-Jährige eher um die bürgerliche Mitte kümmern. Ihre Vorstellungen hat sie in dem 2021 erschienenen Buch "Schwarz auf Grün – Was die schweigende Mehrheit umtreibt. Für eine neue Politik der Mitte" formuliert. Sie gilt als eine Hoffnungsträgerin ihrer Partei: Im Oktober 2021 wurde sie zur Bundesvorsitzenden des Jungen Wirtschaftsrats der CDU gewählt. Zudem ist sie eines der Gesichter der Kampagnen-Plattform "The Republic", die konservativen Werten mehr Gehör verschaffen will.

Trivia

Obwohl sie selbst wie ihr Vater eingefleischte Christdemokratin ist, war sie lange Jahre mit einem "Sozi" zusammen: Drei Jahre lang war sie mit dem SPD-Politiker Oliver Strank liiert, der innerhalb seiner Partei als Hoffnungsträger gilt und zeitweise sogar den Spitznamen "Olliebama" trug. Im vergangenen Sommer gab Bosbach jedoch die Trennung bekannt.

Caroline Bosbach ziert das Cover einer Michael-Wendler-Single: Weil sie zu Schulzeiten als Model arbeitete, landete sie auf der Hülle von dem Song "Nina".

