Sally Özcan und Massimo Sinató tanzten Charleston – und mussten "Let's Dance" in Folge fünf verlassen

Ausgeschieden nach ihrem "besten Tanz": Für Sally Özcan und Massimo Sinató ist "Let's Dance" nach der fünften Folge vorbei. Die restlichen Promis erwartet in der kommenden Show eine überraschende Änderung.

In der fünften Folge von "Let's Dance" bei RTL (auch bei RTL+) durften noch zehn Promis mit ihren Tanzpartnerinnen und -partnern über das TV-Parkett wirbeln. Gleich zweimal gab es von der Jury volle Punktzahl. Doch die mit Abstand größte Überraschung gab es am Ende der Episode – und die hatte überhaupt nichts mit den gezeigten Leistungen zu tun.

Erstmals in der Geschichte der RTL-Tanzshow wird allen teilnehmenden Promis für die kommende Ausgabe eine neue Partnerin oder ein neuer Partner zugewiesen, wie das Moderationsduo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski mitteilte. Bedeutet: Die bestehenden Tanzpaare, die in der ersten Show im Februar zueinander gefunden haben, werden vorübergehend aufgelöst. Einigen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war der Schock aufgrund der Hiobsbotschaft geradezu ins Gesicht geschrieben, nach Ostern dürfen die Promis und ihre bisherigen Partner aber wieder in gewohnter Zuordnung antreten.

Chryssanthi Kavazi möchte doch nur Spaß haben

Den Tanzabend eröffnete "Kneipenkind" und Schauspielerin Chryssanthi Kavazi mit Vadim Garbuzov. Dass sie Spaß an einem peppigen Charleston zu "Girls Just Wanna Have Fun" hatte, war offensichtlich. Es sei "fun, fun, fun, fun", sie so wie heute tanzen zu sehen, urteilte Jorge González. Dem konnte sich seine Jury-Kollegin Motsi Mabuse größtenteils anschließen und selbst Joachim Llambi zeigte sich insgesamt recht gnädig. Es gab 23 Punkte für das Tanzpaar.

Im Training hatte Sharon Battiste noch Bedenken geäußert, am Freitagabend war sie aber froh, dass sie den Quickstep mit Christian Polanc hinter sich gebracht hatte. Die Schauspielerin habe im Vergleich zur Vorwoche "zwei Schritte zurück" gemacht, meinte Llambi. Entsprechend gab es von der Jury 19 mittelmäßige Gesamtpunkte. Ex-Handballer Mimi Kraus sackte mit Mariia Maksina derweil 23 Zähler ein. "Starker Mann ganz weich", kommentierte Hartwich nach ihrem Contemporary und auch Mabuse fand die Darbietung "sehr gefühlvoll".

Die Jurorin durfte im Anschluss den laut ihrer Meinung bisher besten Tanz von YouTuberin und Unternehmerin Sally Özcan mitverfolgen, die sich mit einem Charleston an der Seite von Massimo Sinató und 22 Punkten beweisen konnte. Der äußerst gut gelaunte Sternekoch Ali Güngörmüs brachte es mit Christina Luft und seiner "Spezial-Samba" danach nur auf 15 Punkte, ihr hoher Unterhaltungsfaktor führte aber trotzdem zu "Zugabe"-Rufen aus dem Publikum.

Joachim Llambi wünscht sich Boris Becker als Zuschauer

Auf eine laut González "romantische Reise" entführten der Mentalist Timon Krause und "Let's Dance"-Liebling Ekaterina Leonova Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Slowfox. Er besitze eine Musikalität, die schwierig zu erlernen sei – 24 Punkte. In ihrer Rolle als Favoritin der aktuellen Staffel ging Anna Ermakova, die während des Trainings zur Show am 22. März ihren 23. Geburtstag gefeiert hat, daraufhin eindrucksvoll auf.

Die Tochter der Tennislegende Boris Becker und des Models Angela Ermakova zeigte mit Valentin Lusin einen Quickstep, der das Publikum, in dem auch ihre Mutter saß, in Begeisterungsstürme ausbrechen ließ. "Für mich gab es in 'Let's Dance' keinen besseren Quickstep", schwärmte Mabuse. Samt leicht verspätetem Ständchen im Studio und einer Umarmung von Mama gab es folgerichtig 30 Punkte. "Unfassbar guter Quickstep", freute sich Co-Moderatorin Victoria Swarovski. Joachim Llambi hätte sogar alleine 20 Punkte gegeben, wenn er denn könnte. Zudem sagte der 58-Jährige zu Anna Ermakova: "Vielleicht erleben wir ja auch noch, dass dein Papa, der bestimmt zuguckt, auch noch kommt."

Mit Twitch-Streamer und Entertainer Jens "Knossi" Knossalla folgte im Anschluss ein ausgesprochenes Unterhaltungstalent. Das aufgeheizte Publikum feierte auch den gezeigten Charleston mit seiner "Kindergärtnerin" Isabel Edvardsson. Sehr gute 26 Punkte, darunter acht vom oftmals recht kritischen Llambi, brachten ihn zum Jubeln, als ob er gerade die gesamte Show gewonnen hätte: "Llambi, acht!"

Eine ebenfalls beeindruckende Leistung zeigte YouTuberin und Schauspielerin Julia Beautx nebst Zsolt Sándor Cseke. Bei ihrem Paso Doble bewies sie González zufolge eine gute Entwicklung und Mabuse habe das Gefühl, dass sie alles auf der Tanzfläche lasse. Die 25 erzielten Punkte konnte der ehemalige Kunstturner Philipp Boy mit einem Contemporary aber noch einmal toppen. Als Tanzpartner von Patricija Ionel habe er sich nicht besser auf dem Parkett verhalten können, wie die Jury anmerkte. Auch er sicherte sich mit 30 Zählern die volle Punktzahl.

Nach den teils überragenden Leistungen war abzusehen, dass unter anderem Knossalla, Ermakova und auch Boy keinerlei Probleme haben würden, in die nächste Runde zu kommen. Bei Güngörmüs, Battiste und Özcan sah das aber etwas anders aus. Die Unternehmerin und Tanzpartner Massimo Sinató schafften es trotz ihrer bisher besten Leistung nicht in die nächste Show, die RTL dann am kommenden Freitag, 31. März, erneut ab 20.15 Uhr zeigt.