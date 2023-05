Mit dem Finale ist am Freitagabend die 16. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" zu Ende gegangen. Zur Königin der Show wurde Anna Ermakova. Die 23-Jährige bekam von der Jury so viele Punkte wie niemand vor ihr.

Die Tochter von Boris Becker legte zuerst mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin einen leidenschaftlichen Tango aufs Parkett. Der Tanz der beiden sorgte für restlose Begeisterung – und bescherte Ermakova die erste volle Punktzahl des Abends.

Als zweiten Tanz präsentierte Ermakova einen langsamen Walzer. Ihre Vorliebe für sentimentale Genres hatte sie bereits während der gesamten Staffel von "Let's Dance" den Zuschauern gezeigt. Dabei schwebte sie beinahe über die Tanzfläche. Für Juror Joachim Llambi war es "ein Genuss beim Zuschauen".

Höchstwertungen für Anna Ermakova

Beim Freestyle verwandelte Ermakova das Tanzparkett zur Theaterbühne. Die 23-Jährige tanzte die Geschichte von "Alice im Wunderland" nach. "Ich kann deine Gefühle lesen, in jedem Schritt, den du machst", lautete das Urteil von Juror Jorge González. Die Jury vergab für die Performance nochmal die volle Punktzahl und machte Anna Ermakova damit zur Königin von "Let's Dance". Denn eine so hohe Gesamtpunktezahl gab es noch nie in der RTL-Show.

Liebling der Zuschauer

Die Zuschauer sahen es genauso und kürten Ermakova zum "Dancing Star" 2023. "Ich bin von England nach Deutschland gekommen, um zu tanzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier mit so offenen Armen aufgenommen werde", sagte sie sichtlich gerührt in einem Sprachmix aus Deutsch und Englisch. Die größte Herausforderung sei für sie gewesen, sich auf dem Tanzparkett "emotional zu öffnen".

Mutter Angela Ermakova fieberte während der Show mit ihrer Tochter mit. "Ich wünsche ihr das Beste vom Besten vom Besten. Und das aus tiefstem Herzen", sagte sie vor der Entscheidung. Zuvor hatte sich Vater Boris Becker via Instagram zu Wort gemeldet: "Die Herzen der Deutschen hast du schon erobert – und zwar im Sturm. Dein Talent, deine Disziplin, deine Leistung und – noch mehr – deine Persönlichkeit sind hervorragend. Und ich könnte stolzer nicht sein."