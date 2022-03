Erst infizierte sich seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger, nun hat es auch René Casselly erwischt: Der Zirkusartist wurde positiv auf Corona getestet. Das als Favoriten gehandelte Paar muss in der kommenden Show pausieren.

Zirkusartist René Casselly wurde positiv auf Corona getestet. Damit ist der 25-Jährige ein weiterer Teilnehmer der aktuellen "Let's Dance"-Staffel, der sich mit dem Virus infiziert hat. "Ich bin extrem traurig, dass wir nächste Woche nicht in der Show dabei sind. Mein Herz blutet. Ich hätte so Bock gehabt, wieder mit Kathrin zu tanzen", sagte er in einem Instagram-Video. Casselly und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger müssen in der fünften Show pausieren. Die 33-Jährige kommentierte Cassellys Beitrag wie folgt: "Oh no! Jetzt muss ich dich noch länger vermissen Partner. Gute Besserung, und erhol dich gut! Let's come back stronger."

Schon in der "Let's Dance"-Show am vergangenen Freitag konnten Casselly und Menzinger nicht gemeinsam auftreten, da die Österreicherin einen positiven Corona-Test hatte. "Obwohl ich wirklich alles dafür getan habe, dass genau das nicht passiert. Es hat mich leider trotzdem erwischt", sagte Menzinger in einer Videobotschaft. Vertreten wurde sie von Profitänzerin Regina Luca, die innerhalb weniger Stunden die Choreografie mit René Casselly einstudierte. In der Liveshow zeigten Luca und Casselly eine Rumba und erhielten dafür von der Jury 26 Punkte. Der Zirkusartist und "Ninja Warrior"-Gewinner gehört schon jetzt zu den Favoriten der 15. "Let's Dance"-Staffel.

"Let's Dance": Zahlreiche Coronafälle in der 15. Staffel

Überschattet werden die aktuellen Folgen allerdings von zahlreichen Coronafällen. Juror Joachim Llambi infizierte sich bereits vor Beginn der Staffel und fehlte deshalb in der Kennenlern-Show. Im Laufe der vergangenen Wochen fielen drei Profitänzer:innen und – einschließlich René Casselly – sechs Promis aus. Schauspieler Hardy Krüger Jr. erkrankte sogar so schwer, dass er gar nicht mehr an der Sendung teilnehmen konnte.

In der Show am vergangenen Freitag schieden nach den Corona-bedingten Pausen deshalb gleich zwei Tanzpaare aus. Es traf Moderator Riccardo Basile und Tänzerin Isabel Edvardsson sowie Lilly zu Sayn-Wittgenstein mit ihrem Partner Andrzej Cibis. Letztere gehören ebenfalls zu den Tanzpaaren, die eine Corona-Infektion hinter sich haben.