Ein Auftritt bei "Wer wird Millionär?" machte ihn bekannt, doch Bastian Bielendorfer hat seither viel für seine Karriere getan: Er schrieb Bücher, moderierte TV-Sendungen und ging als Comedian auf Tour. Nun will er bei "Let's Dance" auch noch tanzen.

Seit dem 18. Februar läuft die 15. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance". 14 Prominente tanzen um den Sieg. Darunter: Bastian Bielendorfer.

Steckbrief: Bastian Bielendorfer, Autor und Comedian

Geburt: 24. Mai 1984

Wohnort: Köln

Familienstand: verheiratet

Ausbildung: Diplom-Psychologe

Bekannt durch: Seine Karriere verdankt Bielendorfer einem Auftritt bei "Wer wird Millionär?". Bei der 8000-Euro-Frage befragte er seinen Vater als Telefonjoker. Der war über den Anruf in dem frühen Stadium so entrüstet, dass er nach der korrekten Antwort grußlos auflegte. Bielendorfer erzählte daraufhin von seinem nicht immer einfachen Leben als Lehrersohn und verriet sein Vorhaben, darüber ein Buch zu schreiben. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.

Wer ist Bastian Bielendorfer? Lehrerkind geht zu "Wer wird Millionär?" und schreibt ein Buch: Damit wären bereits die wichtigsten Eckpfeiler im Leben des 1984 in Gelsenkirchen-Schalke Geborenen beschrieben. Der nutzte den Ruhm seines frühen Bestsellers und schob weitere Bücher nach, die sich ebenfalls alle gut verkauften. Parallel dazu startete Bielendorfer eine Karriere als Comedian. In den Folgejahren war er in zahlreichen TV-Formaten zu sehen, darunter "TV Total". Zusammen mit Elton moderierte er die ProSieben-Show "Alle gegen Einen", im WDR hatte er sogar zeitweise seine eigene Talkshow "Bielendorfer". Im vergangenen Jahr ließ er in der Sendung "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" auf Vox die Hüllen fallen. Und nun will er sich als Tänzer beweisen.

"Let's Dance" 2022 Adelige, Schlagerstar, Teenie-Idol: Diese Promis trauen sich aufs Parkett 1 von 14 Zurück Weiter Zurück Weiter 2019 gehörte Oliver Pocher zu den Kandidaten bei "Let's Dance" und machte aus der Tanz- eine Comedyshow. Immerhin schaffte er es damit bis auf den siebten Platz. Etwas ernster dürfte nun seine Frau Amira Pocher die Teilnahme angehen. Die 29-Jährige ist in der 15. Staffel dabei, was vor allem ihre Fangemeinde freut. Die gebürtige Österreicherin tritt gemeinsam mit Oliver Pocher in verschiedenen Formaten auf, hat aber inzwischen auch einen eigenen Podcast und steht als Moderatorin für die Vox-Sendung "Prominent" vor der Kamera. "Ich bin richtig aufgeregt. Es ist so surreal. Ich werde tanzen. Allein der Gedanke daran killt mich gerade. Ich kann nicht mal den Wiener Walzer tanzen", sagte Amira Pocher in einem Instagram-Video. Ganz neu dürfte das Set für sie nicht sein: Vor einigen Jahren arbeitete die zweifache Mutter als Make-up-Artistin bereits hinter den Kulissen von "Let's Dance". Mehr

Der größte Erfolg: Über seine Erfahrungen als Sohn eines Paukers schrieb Bielendorfer 2011 das Buch "Lehrerkind – Lebenslänglich Pausenhof", das die Bestsellerlisten stürmte und zum meistverkauften Sachtaschenbuch des Jahres 2012 avancierte.

Trivia

Bielendorfer ist verheiratet, seine Frau lernte der gebürtige Schalker ausgerechnet beim Studium in Dortmund kennen.

Der Comedian hat bereits mit dem großen Harald Schmidt gearbeitet: Von 2012 bis 2014 gehörte Bielendorfer zum Team der "Harald Schmidt Show" auf Sky.

Wer nimmt noch an der Show teil?

Diese 14 Kandidaten machen diesmal bei "Let's Dance" mit: