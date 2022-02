Fans der RTL-Soap "Gute Zeiten , schlechte Zeiten" kennen ihn als Nihat Güney, nun will Schauspieler Timur Ülker bei "Let's Dance" sein Tanztalent unter Beweis stellen.

Am 18. Februar um 20.15 Uhr beginnt die 15. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance". 14 Prominente tanzen um den Sieg. Darunter: Timur Ülker.

Steckbrief: Timur Ülker, Schauspieler

Geburtsdatum: 18. Juli 1989

Wohnort: Berlin

Familienstand: liiert, zwei Kinder

Ausbildung: Ülker wurde in Hamburg geboren und wuchs im Stadtteil Harburg auf. Er machte eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann, fiel jedoch durch die Abschlussprüfung. Im Alter von 20 Jahren verpflichtete er sich für vier Jahre bei der Bundeswehr und kam auch in Afghanistan zum Einsatz. 2017 absolvierte er einen Schauspielkurs in Los Angeles.

Bekannt durch: die Rolle des Nihat Güney in der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Wer ist Timur Ülker? Der 32-Jährige musste in seinem Leben schon mehrere Tiefschläge verkraften. Sein Vater verließ die Familie, als Ülker ein Kind war, seine ältere Schwester starb an den Folgen eines Herzfehlers. Als Jugendlicher geriet er auf die schiefe Bahn, flog von der Schule und brach seine Ausbildung ab. Die Wende brachte 2015 seine Rolle in der RTL2-Serie "Köln 50667". Doch der Erfolg stieg Ülker zu Kopf, er feierte zu viel, vernachlässigte seine Familie und verpasste Drehtermine. 2017 wurde er aus der Serie gestrichen. "In dem Moment bin ich aufgewacht und wusste: Timur, so geht's nicht weiter", sagte er im vergangenen Jahr in einem Interview.

Der größte Erfolg: Seit 2018 spielt Timur Ülker in der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Rolle des Nihat Güney. Die Figur ist so beliebt, dass er im vergangenen Jahre seine eigene Serie erhielt. "Nihat – Alles auf Anfang" war im September 2021 beim Streamingdienst RTL+ zu sehen. An Ülkers Seite spielte unter anderem Sarah Mangione, die ebenfalls an der aktuellen "Let's Dance"-Staffel teilnimmt.

Trivia

2017 nahm Timur Ülker an der Nackt-Kuppelshow "Adam sucht Eva" teil, obwohl er in einer Beziehung war – er brauchte das Geld.

Ülker und seine Lebensgefährtin Caroline Steinhof haben zusammen einen Sohn und eine Tochter. Die Siebenjährige kam fast blind zur Welt und erhielt im Alter von vier Monaten eine Hornhauttransplantation.

2021 veröffentlichte Timur Ülker ein Buch über sein Leben mit dem Titel "Schattenboxen – warum Aufgeben keine Option ist: Mein Weg von Hartz IV zum TV-Star"

Unter dem Namen Timur TIO Uelker tritt er auch als Sänger auf

Wer nimmt noch an der Show teil?

Diese 14 Kandidaten machen diesmal bei "Let's Dance" mit:

Model Cheyenne Ochsenknecht

Schauspielerin Sarah Mangione

Schauspieler Timur Ülker

Schauspieler Hardy Krüger jr.

Sängerin Michelle

Para-Athlet Mathias Mester

Nachwuchspolitikerin Caroline Bosbach

Moderatorin Amira Pocher

Comedian Bastian Bielendorfer

Schauspielerin Janin Ullmann

Moderator Riccardo Basile

Musiker Mike Singer

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

"Ninja Warrior" René Casselly