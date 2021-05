Frohnatur Ilse DeLange muss schweren Herzens Abschied nehmen von "Let's Dance". Wegen einer Verletzung am Fuß kann sie nicht weitertanzen. Das bedeutet eine neue Chance für den frisch ausgeschiedenen Nicolas Puschmann.

Dieser Beitrag erschien zuerst an dieser Stelle auf RTL.de

Ilse DeLange hat hart gekämpft in Show 8. Wegen starker Schmerzen im rechten Fuß musste die Sängerin bereits in Show 7 aussetzen. Am Freitag schaffte sie es dann mit einer besonderen Choreographie, bei der nur ihr gesunder Fuß belastet wurde, dennoch aufzutreten. Doch jetzt musste sie im Training einsehen, dass die "Let's Dance"-Reise für sie zu Ende geht. Weil sie gesundheitlich nicht mehr tanzen kann, rückt der gerade Ausgeschiedene Nicolas Puschmann nach. Was Ilse zu ihrem frühzeitigen Aus sagt, erfahren Sie im Video.

Ilse DeLange: Zum Glück ist es kein Knochenbruch

Zwar schloss Ilses Arzt einen Knochenbruch aus, doch beim Discofox-Marathon zeigte sich bereits: Fit ist die Niederländerin leider nicht wirklich. Unter Schmerzen tanzte sie zu Mickie Krauses Songs und wurde als Erste aus den sieben Kandidaten von der Jury rausgewählt.

In Show 9 würden erneut zwei Tänze auf dem Programm stehen. Mit Ilses Verletzung offenbar nicht zu schaffen. Deswegen musste die optimistische Frohnatur eine von Herzen schwere Entscheidung für sie und Tanzpartner Evgeny Vinokurov treffen: "Leider müssen wir uns verabschieden von "Let's Dance". Mein Fuß ist noch nicht 100 Prozent. Aber wir haben alles gegeben." Im Video sprechen Ilse und Evgeny über die Gründe und zeigen, dass sie ihr Lachen trotz allem nicht verloren haben.

Nicolas Puschmann ist am Freitag wieder dabei

Damit gibt es für Ex-"Prince Charming" Nicolas Puschmann und Tanzpartner Vadim Garbuzov eine zweite Chance. Das Tanzpaar war nach Show 8 trotz solider Jurypunkte regulär rausgewählt worden und hatte damit Zuschauer, Jury und Mitstreiter sehr überrascht. Nun rücken die beiden für Ilse und Evgeny nach.