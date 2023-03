von Julia Mäurer Das gab es bisher in keiner "Let's Dance"-Staffel: In der kommenden Show bekommen die Promi-Kandidaten einen neuen Tanzprofi an ihre Seite. Diese Konstellationen haben sich ergeben.

Es wurde als Überraschung angekündigt, doch für die prominenten "Let's Dance"-Kandidaten war es wohl eher ein kleiner Schock: In der kommenden Folge der RTL-Show müssen sie mit neuen Tanzprofis übers Parkett schweben. Das wurde am Ende der fünften Live-Sendung am vergangenen Freitag verkündet. Dieser Herausforderung musste sich bisher kein "Let's Dance"-Teilnehmer stellen, der Partnertausch ist eine Premiere in der 16. Staffel.

Nun hat RTL die neuen Tanz-Konstellationen verkündet. Favoritin Anna Ermakova bekommt Profitänzer Christian Polanc an ihre Seite. Dessen eigentliche Partnerin, Ex-Bachelorette Sharon Battiste, darf mit Ermakovas Profi Valentin Lusin tanzen. Ermakova berichtete auf Instagram, wie sehr der ankündigte Partnerwechel sie zunächst überrascht habe. "Ich war sehr nervös, mit einem neuen Partner tanzen zu lernen. Jeder hat einen komplett anderen Unterrichtsstil", sagte die Tochter von Boris Becker. Inzwischen sehe sie die Aufgabe jedoch als Herausforderung.

Auch Turner Philipp Boy und Sternekoch Ali Güngörmüş wechseln untereinander ihre Partnerinnen Patricija Ionel beziehungsweise Christina Luft. Philipp Boy und Christina Luft teilten bereits eine gemeinsame Instagram-Story von den Proben. "Ich freue mich richtig doll mit diesem Energiebündel in die Woche zu starten", sagte Boy. Auch Luft wirkte begeistert, betonte aber auch, dass beide ihre eigentlichen Tanzpartner vermissen. "Sie sind in Gedanken immer bei uns. Wie passen gut aufeinander auf. Die Partner sind in guten Händen", sagte die 33-Jährige.

Das sind die weiteren neuen Tanz-Konstellationen:

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi und Zsolt Sándor Cseke

YouTuberin Julia Beautx und Vadim Garbuzov

Mentalist Timon Krause und Isabel Edvardsson

Entertainer Jens "Knossi" Knossalla und Mariia Maksina

Handballer Mimi Kraus und Ekaterina Leonova

Wie sich die neuen Tanzpaare auf dem Parkett schlagen, sehen die Zuschauer am kommenden Freitag ab 20.15 Uhr live bei RTL. Am Ende der sechsten Folge wird ein weiterer Promi die Show verlassen müssen, wie zuvor bereits Unternehmerin Sally Özcan, Sängerin Natalia Yegorova, TikTok-Star Younes Zarou und Comedian Abdelkarim und Model Alex Mariah Peter. Der Partnertausch bleibt dabei eine einmalige Sache: Nach der Osterpause erhalten alle Promis ihren ursprünglichen Tanzprofi zurück.