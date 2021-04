Die Serie hat in Großbritannien eine bessere Quote als der "Tatort": Gerade läuft die sechste Staffel von "Line of Duty" - und die BBC hat versehentlich Details über den Inhalt geleakt.

Seit 2012 unterhält "Line of Duty" im Vereinigten Königreich ein stetig wachsendes Publikum. 2019 sahen etwa durchschnittlich knapp 13 Millionen Zuschauer die sechs Folgen der fünften Staffel - und bescherten der Krimiserie damit eine bessere Quote als dem "Tatort" in Deutschland. So haben viele Zuschauer mit Spannung auf die Episoden der sechsten Staffel gewartet, die seit dem 21. März im wöchentlichen Rhythmus immer sonntags auf dem Sender BBC One ausgestrahlt werden.

Vier der sieben neuen Folgen sind bereits ausgestrahlt, doch einige Zuschauer wissen schon mehr: Wie mehrere britischen Medien berichten, wurde am Dienstag auf einer Webseite der BBC ein massiver Spoiler die noch nicht ausgestrahlten Folgen betreffend geleaked. Demnach sollen am Abend versehentlich Informationen veröffentlicht worden sein, die eine neue Serienfigur sowie wichtige Handlungsstränge enthüllen, die in den verbleibenden drei Folgen behandelt werden.

"Line of Duty" genießt hohes Ansehen auch bei Kritikern

Bei der BBC ist man ob der Panne in großer Aufregung. "Das ist ein peinlicher und demütigender Fehler", zitiert die britische Zeitung "The Sun" einen Mitarbeiter der Serie. "Es wurde viel Zeit und Energie investiert, um die neue Rolle geheim zu halten."

Im Mittelpunkt der von Autor Jed Mercurio erfundenen Cop-Serie steht die Sondereinheit AC-12, die sich um Vergehen innerhalb der Polizei kümmert. Die Hauptrollen in der sechsten Staffel spielen Shalom Brune-Franklin, Perry Fitzpatrick und Kwaku Fortune. "Line of Duty" ist eine der populärsten britischen Serien, die zudem auch bei Kritikern hohes Ansehen genießt. Die aktuelle Staffel endet am 2. Mai. Einen Termin für die deutsche Ausstrahlung, die hier mit dem Untertitel "Cops unter Verdacht" läuft, gibt es bislang noch nicht.

Verwendete Quellen:"The Sun", "Daily Mail"