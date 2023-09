Gastgeber Michael Bully Herbig freut sich auf das Weihnachtsspecial von "LOL: Last One Laughing".

Ho, Ho, "LOL"! "Last One Laughing" bekommt ein Weihnachtsspezial

Überraschung für alle "LOL: Last One Laughing"-Fans: Ende 2023 wird es erstmals ein Weihnachtsspecial der Show geben.

Fans der beliebten Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" dürfen sich noch dieses Jahr über Nachschub freuen. Der Streamingdienst Amazon Prime Video hat in einem unterhaltsamen Clip auf Instagram ein Weihnachtsspecial angekündigt.

Natürlich ist in dem Video kein Geringerer als Gastgeber Michael Bully Herbig (55) zu sehen. Im Weihnachtspullover steht er vor einem festlich dekorierten Kamin und kündigt mit beschrifteten Plakaten - ganz à la "Tatsächlich... Liebe" - an: "Ich weiß, ihr vermisst 'LOL: Last One Laughing'. Deshalb machen wir dieses Jahr etwas besonderes... nämlich... ein 'LOL-Weihnachts-Special'. Mit dabei sind... jetzt hätte ich es fast verraten."

Teilnehmer noch nicht bekannt

Das Teilnehmerfeld für das Weihnachtsspecial behalten der Entertainer und der Streamingdienst also noch für sich. Dem Video zufolge soll das aber bald bekannt gegeben werden. Abschließend heißt es lediglich: "Wir sehen uns an Weihnachten." Wann genau das Special läuft, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

So oder so können sich Fans aber deutlich früher als gedacht über neue Unterhaltung aus dem "LOL"-Universum freuen. Die fünfte Staffel des Formats wurde erst für Ostern 2024 angekündigt.