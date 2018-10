Im " Neo Magazin Royale" nimmt Ralf Kabelka eine wichtige Rolle ein. Er ist der Sidekick von Moderator Jan Böhmermann. Er ist der erste Ansprechpartner für den Satiriker, die beiden werfen sich in der Sendung regelmäßig Bälle zu. So auch in der Sendung am Donnerstagabend.

Kabelka stand an seinem gewohnten Platz am Stehpult, das halb im Publikum platziert ist. Der 54-Jährige trug ein dunkelblaues Jackett und ein weißes Hemd. Ein Detail, das wichtig ist, weil es einen kurzen, verstörenden Moment gab, in dem Ralf Kabelka plötzlich anders gekleidet war. In Minute 14:33 (hier nachzusehen in der ZDF-Mediathek) nickte er Jan Böhmermann in einem hellgrauen Jackett zu, als der gerade von "Die Höhle der Löwen"-Juror Frank Thelen schwärmte. Es dauerte kaum mehr als eine Sekunde, dann folgte ein Schnitt, und Kabelka stand in dem blauen Jackett da, das er auch zuvor getragen hatte.

Das veränderte Outfit war jedoch nicht das einzige, was anders war: Wie der Screenshot zeigt, ist auch das Publikum ein komplett anderes. Der Ausschnitt stammt also ganz offenbar aus einer anderen Aufzeichnung.

Was geschah mit Ralf Kabelka?

Die ganze Szene war so kurz, dass die Mehrzahl der Zuschauer davon vermutlich nichts mitbekommen haben dürfte. Doch nicht allen entging dieser Moment. Erste User meldeten sich am Donnerstag schon gegen 20.35 Uhr und fragten via Twitter beim "Neo Magazin Royale" nach dem ausgetauschten Publikum. Die postwendende Antwort des Satiremagazins: "Die sahen zu gut aus, deshalb mussten sie entfernt werden."

Ein anderer User postete sogar ein viersekündiges Video, das den Moment der Verwandlung zeigte:

Ralf Kabelka meldete sich kurz nach 21 Uhr ebenfalls zu der Szene - und verglich sich mit einer ganz Großen des Showgeschäfts: "Madonna: 85 Kostümwechsel in "Evita" - Weltrekord! Ich: Kostümwechsel für 20 Milisekunden in #AlmanAllmann - auch Weltrekord!!!"

Madonna: 85 Kostümwechsel in "Evita" - Weltrekord! Ich: Kostümwechsel für 20 Milisekunden in #AlmanAllmann - auch Weltrekord!!! pic.twitter.com/E3R5iXQYHu — Ralf Kabelka (@Rallekab) October 11, 2018

Ob es sich dabei um einen Lapsus im Schnitt handelt oder ob mehr dahinter steckt, werden wir vermutlich in der kommenden Woche erfahren. Es ist auf jeden Fall erstaunlich, wie vielen Zuschauern diese kurze Sequenz aufgefallen ist.