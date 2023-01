In der neuen Folge von "Nord bei Nordwest: Auf der Flucht" geht es um Leben und Tod: Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) will die Geiseln befreien, die ein entlaufener Häftling (Roman Knižka) entführt hat.

Der Donnerstag entwickelt sich zu einem der beliebtesten Fernsehabende: Mit "Nord bei Nordwest" und "Der Bergdoktor" standen sich zwei Publikumsrenner gegenüber. Eine neue Krimireihe hatte das Nachsehen.

"Nord bei Nordwest" (ARD) gegen den "Bergdoktor" (ZDF): Das waren schon im vergangenen Jahr packende Quotenduelle - die das Erste in der Regel für sich entscheiden konnte. Auch in diesem Jahr hat der im fiktiven Schwanitz spielende Krimi die Nase vorn. Am Donnerstagabend holte die neue Folge, bei der Schauspieler Hinnerk Schönemann erstmals Regie führte mit 7,96 Millionen Zuschauern den Tagessieg beim Gesamtpublikum - das entspricht einem Marktanteil von glatten 28 Prozent.

Diese Traumquote hat das Format allerdings vor allem den älteren Menschen zu verdanken. Beim der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verzeichnete "Nord bei Nordwest: Auf der Flucht" lediglich 0,77 Millionen Zuschauer - mit 13,6 Prozent war der Marktanteil hier aber auch ordentlich.

"Nord bei Nordwest" gewinnt, "Der Bergdoktor" überzeugt dennoch

Das ZDF hatte mit "Der Bergdoktor" in beiden Gruppen das Nachsehen: 5,40 Millionen Menschen schalteten die neue Folge mit Hans Sigl ein, darunter 0,62 Millionen unter 50-Jährige. Die Marktanteile waren mit 19 Prozent Gesamt und 10,8 Prozent bei den Jüngeren dennoch mehr als zufriedenstellend.

Unter dem starken Angebot der öffentlich-rechtlichen Programme litt ein Sender besonders: Sat.1 startete am Donnerstag um 20.15 Uhr mit "Biarritz – Mord am Meer" eine neue Krimiserie. Doch der Auftakt der französischen Produktion verlief enttäuschend: Lediglich 0,65 Millionen Zuschauer wollten die erste Folge sehen. Das entspricht einem Marktanteil von 2,5 Prozent. In der für den Privatsender werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es sogar nur 220.000 Menschen.

Deutlich erfreulicher verlief der Abend für den Privatsender RTL, der gegen die starke Konkurrenz fiktionaler Serienstoffe die Quizshow "Wer wird Millionär?" angesetzt hatte. Eine gute Entscheidung: Die im Rahmen der "Die 3-Millionen-Euro-Woche" laufende Folge holte 3,49 Millionen Zuschauer (15,4 Prozent Marktanteil). In der jungen Zielgruppe fuhr der Kölner Sender mit 0,87 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil 18,1 Prozent sogar den Tagessieg ein.

Verwendete Quelle: Quotenmeter.de