Annette Weinert (Katja Donowski), Hildegard Knutzen (Marion Kracht) und der Leichenbestatter Töteberg (Stephan A. Tölle) haben sich in der neuen Folge von "Nord bei Nordwest" zur abendlichen Kartenrunde getroffen, als ein Wagen in den Vorgarten kracht. Im Kofferraum befindet sich eine große Summe Bargeld.

Die Canasta-Partie ihres Lebens: Das passiert in der neuen Folge von "Nord bei Nordwest"

von Carsten Heidböhmer Bei einigen Bewohnern von Schwanitz bricht plötzlich der Reichtum aus. Nicht der einzige merkwürdige Vorgang, der Hauke Jacobs beschäftigt. Auch das Privatleben hält den Ermittler und Tierarzt mal wieder auf Trab.

In Friedrich Dürrenmatts tragischer Komödie "Der Besuch der alten Dame" setzt in einer Kleinstadt ein Konsumrausch ein: Die Bewohner leben in Erwartung eines bevorstehenden Geldregens plötzlich auf großem Fuß. Es gibt nur einen Haken: Die versprochene Milliarde fließt allerdings nur, wenn dafür ein Mord begangen wird.

Etwas ähnliches trägt sich auch in Schwanitz zu, dem beschaulichen Örtchen mit der hohen Verbrechensdichte. Hier ist es die sonst so knausrige Hildegard Knutzen (Marion Kracht), die auf einmal nach Herzenslust schlemmt und sogar ihre Schulden beim Konditor bezahlt. Dafür musste die Dame nicht einmal ein Verbrechen begehen: Das Geld ist ihr buchstäblich ins Haus geflattert. Besser gesagt in den Vorgarten des Hauses von Bestatter Töteberg (Stephan A. Tölle).

Der saß dort zusammen mit Knutzen und Annette Weinert (Katja Donowski) bei der abendlichen Canasta-Runde, als ein Auto in den Garten krachte. Der Fahrer war tot, der Kofferraum voller Geld. Das müssten die drei Glücksspieler ja eigentlich bei der Polizei abgeben. Zumindest der ehrliche Leichenbestatter möchte das. Marion Knutzen erliegt als erstes dem Reiz des Geldes. Und auch die Pferdebesamerin Weinert wird schwach: Ihr Zuchthengst "Herzbube" hat Ladehemmungen, sie verdient deshalb gerade kein Geld.

"Nord bei Nordwest" diesmal geschmeidiger

Nach der etwas ruppig geratenen Folge aus der Vorwoche ist "Nord bei Nordwest" mit "Canasta" wieder ganz bei sich selbst. Der Film enthält alles, was diese Reihe so beliebt macht: schrullige Dorfbewohner, zwei schräge Ganoven - und jede Menge klamaukige Szenen. Die Ladehemmung des Prachtgauls ist nur ein Beispiel dafür.

Vor allem gibt es aber wieder viel Raum für die Gefühlswirren von Hauke Jacobs, der nach wie vor von zwei Frauen umschwärmt wird. In einem Nebenstrang versuchen Jacobs und die Tierärztin Jule Christiansen (Marleen Lohse) jeweils einen Assistenten für den anderen einzustellen - ehe sie sich am Schluss gestehen, dass es in der Praxis zu zweit eigentlich schöner ist.

Als sie diese Erkenntnis einmal aussprechen, ist das Happy End zum Greifen nah - doch anstelle des lang ersehnten Kusses platzt Kommissarin Hannah Wagner (Jana Klinge) dazwischen. Und wird später auch einmal versuchen, Hauke Jacobs zu küssen. Ebenfalls erfolglos.

So wird der Kriminalfall am Ende gelöst. Und "Herzbubes" Potenzprobleme sind behoben. Die eigentlich spannende Frage bleibt aber offen: Wer wird denn nun die Herzdame von Hauke Jacobs?