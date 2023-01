von Carsten Heidböhmer Eine international gesuchte Polizistenmörderin hat sich in das beschauliche Schwanitz verirrt und taucht ausgerechnet in der Tierarztpraxis von Jule Christiansen auf. Hauke Jacobs verbindet mit ihr eine gemeinsame Vergangenheit.

Zwei Frauen buhlen bei "Nord bei Nordwest" um die Gunst von Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann), der sich jedoch nicht entscheiden kann. Auch, weil er keine Gefühle zulassen kann.

Weshalb er so verschlossen ist - darüber gibt die neue Folge "Natalja" Aufschluss. Denn bei der titelgebenden Frau handelt es sich um die verflossene Liebe des Polizisten und Tierarztes. In einer seiner wenigen offenen Momente erzählt Jacobs von seiner Vergangenheit: "Wir wollten sogar zusammenziehen, doch dann ist ihr etwas dazwischen gekommen: Natalja ist gestorben."

"Nord bei Nordwest": Eine Reise in Hauke Jacobs' Vergangenheit

Angeblich sei sie bei einem Auslandseinsatz ums Leben gekommen. Doch das kann nicht stimmen: Denn sie taucht unerwartet in der Tierarztpraxis von Jule Christiansen (Marleen Lohse) auf. Sie ist auch der Grund, weshalb ein Mann vom BKA und eine Frau vom russischen Geheimdienst in das beschauliche Örtchen am Meer gekommen sind.

Bei ihrer Festnahme bittet Natalja Hauke Jacobs, sich um den gemeinsamen Sohn zu kümmern. Das ist mal eine Nachricht. Nicht nur für den begehrten Junggesellen - auch der Zuschauer muss damit klarkommen, dass es im Leben von Jacobs eine dritte Frau gibt und er zudem ein Kind hat. Oder nicht?

Die Vaterschaft wird im Laufe der 90 Minuten ebenso geklärt wie die wahren Gründe dafür, warum die Besucherin in Schwanitz ins Visier internationaler Ermittlungsbehörden geraten ist. Daneben bleibt noch Zeit für den typischen schwarzen Humor, der die Krimireihe auszeichnet. So berichtet Jacobs seiner Kollegin Hannah Wagner (Jana Klinge), ein wichtiger Zeuge stehe "gerade für eine Vernehmung nicht zur Verfügung. Er hat anderes im Kopf." "Und was?", will die Kommissarin wissen. Jacobs' trockene Antwort: "Ein 9-Millimeter-Geschoss."

So kommt auch in dieser Folge fast jeder auf seine Kosten. Nur die Romantik kommt diesmal etwas kurz - aber dafür werden die Zuschauer mit Einsichten in Hauke Jacobs' Vergangenheit entschädigt. Wenn es in einem Jahr mit der Krimireihe weitergeht, wird man den Tierarzt und Polizisten besser verstehen können.

