Auch in der neuen Folge von "Nord bei Nordwest" fühlt sich Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) zwischen seiner Kollegin Hannah Wagner (Jana Klinge) und Tierärztin Jule Christiansen (Marleen Lohse) hin- und hergerissen.

In der neuen Folge von "Nord bei Nordwest" schleichen Hauke Jacobs und Jule Christiansen weiter umeinander herum. Auch diesmal findet der Junggeselle keine Erlösung.

In der vergangenen Woche machte Hauke Jacobs seiner Kollegin ein wunderschönes Kompliment: "Wenn sie auftritt, dann wird alles ein bisschen heller", sagte er über Jule Christiansen (Marleen Lohse). Die revanchierte sich auf ihre eigene, immer etwas unbeholfene Art: "Er ist lustig – auf seine Art. Er hat dann immer zwei Grübchen, wenn er lacht", sagt die Tierärztin zu einer Frau, die sich auf die Assistentenstelle in der Praxis beworben hat und sich nach ihrem zukünftigen Chef erkundigt. "Er wird sie niemals anlügen", sagt Christiansen weiter.

Sie selbst nimmt es mit der Wahrheit dagegen nicht immer ganz so genau. Ob der Mann denn verheiratet sei, möchte die Bewerberin weiter wissen. Da dämmert es der Tierärztin plötzlich, dass sie sich mit der Assistentin ja Konkurrenz ins Haus holt. Und so greift sie zu einer schamlosen Lüge: "Ja, er ist sehr glücklich verheiratet", lautet die Antwort.

"Nord bei Nordwest": Es geht auch um Gefühle

Aber überhaupt ist die ganze Idee mit der Stellenausschreibung von vornherein zum Scheitern verurteilt. Christiansen sucht eine Assistentin, um Jacobs zu entlasten. Der wiederum sucht einen Mann, um Christiansen zu entlasten. Beide verheimlichen dies jeweils vor dem anderen. Vor allem wollen sie eigentlich gar keinen weiteren Menschen in ihre Praxis holen: In ihrer Zweisamkeit fühlen sich die beiden nämlich ausgesprochen wohl.

Die Bewerber sind entsprechend genervt von dem Wirrwarr, der durch die unausgesprochenen Gefühle entstanden ist. Die frustrierte Assistentin bringt es auf den Punkt "Wissen Sie, was Sie beide brauchen? Keine Assistentin, sondern eine Therapeutin", sagt die Frau - so blieben die gar nicht so heimliche verliebten zurück.

In einem Hollywood-Film gäbe es jetzt den schon lange fälligen Kuss und Schluss, aus, Ende. Doch "Nord bei Nordwest" muss ja weitergehen - rund acht Millionen Zuschauer wollen es so. Und so platzt Hannah Wagner (Jana Klinge) gerade noch rechtzeitig dazwischen und verhindert die Paarwerdung.

Dass die Polizistin selbst auch nach wie vor Ambitionen hegt auf den attraktiven Junggesellen, wird am Ende klar. Da versucht sie, ihren Kollegen zu küssen. Doch ausgleichende Gerechtigkeit: Diesmal ist es Jule Christiansen, die im letzten Moment auftaucht und die Romantik des Moments zerstört. Hauke Jacobs bleibt somit weiter ungeküsst - und die Zuschauer warten weiter darauf, in welchen Hafen er einlaufen wird.