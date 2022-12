von Max Seidenfaden Das lange Warten für Fans der Krimi-Serie "Nord bei Nordwest" hat ein Ende: Ab Anfang Januar laufen drei neuen Folgen in der ARD. In der ersten Folge gibt es gleich eine Premiere.

Es ist die vielleicht charmanteste Krimi-Reihe, die die ARD im Angebot hat und für das Erste einer der Quotenbringer schlechthin. Gemeinsam ermitteln der Tierarzt und ehemalige Polizist Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann), die Polizistin Hannah Wagner (Jana Klinge) und die Tierärztin Jule Christiansen (Marleen Lohse) im fiktiven Dorf Schwanitz an der Ostsee zu Morden und Raubüberfällen und locken ein Millionenpublikum vor den Fernseher. Nach fast genau einem Jahr dürfen sich die Fans nun auf neuen Krimi-Stoff ab Anfang Januar freuen, der immer donnerstags ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

Dabei gibt es gleich in der ersten Folge am 5. Januar eine Premiere, denn Hinnerk Schönemann steht in "Auf der Flucht" nicht nur vor, sondern erstmals auch hinter der Kamera. Ein lang gehegter Traum des 48-Jährigen, der laut eines Interviews mit der ARD bereits 2017 der Produzentin Claudia Schröder erzählte, dass er gerne einmal Regie führen würde. Und die Folge hat es gleich in sich, denn vier Schwerverbrechern gelingt die Flucht beim Gefangenentransport. Als sie in Schwanitz untertauchen, nehmen sie Jule Christiansen und ihre Praktikantin Lea als Geiseln.

"Nord bei Nordwest" in der ARD: Darum geht's in den ersten neuen Folgen

In "Canasta", der zweiten Folge, die am 12. Januar ausgestrahlt wird, geht es zunächst um einen mysteriösen Todesfall innerhalb der Schwanitzer Canasta-Runde. Als kurz danach noch ein Auto in den Garten des Bestattungsinstituts Tötebergs rast und der angeschossene Fahrer ums Leben kommt, beginnen schwierige Ermittlungen für Hauke Jacobs und Hannah Wagner.

Das große Staffelfinale wird am 19. Januar mit "Natalja" ausgestrahlt. Dabei geraten Jacobs und Wagner mitten in eine Konfrontation des BKA und des russischen Geheimdienstes. Die Regie bei "Canasta" und "Natalja" führte Felix Herzogenrath, der bereits in drei weiteren Folgen von "Nord bei Nordwest" hinter der Kamera stand. In der Mediathek sind die neuen Folgen jeweils zwei Tage vorher abrufbar.

Wer nicht mehr bis Anfang Januar auf Folgen von "Nord bei Nordwest" warten will, der bekommt noch vor Weihnachten neues Futter. Im NDR laufen am 20. und 27. Dezember sowie am 3. Januar jeweils ab 22 Uhr die drei Folgen der vorherigen Staffel, in der ARD ist am 21.12. ab 20.15 Uhr das Weihnachtsspecial "Ho Ho Ho!" zu sehen, in dem Jacobs, Wagner und Christiansen im Fall eines ermordeten Weihnachtsmanns ermitteln.

Seit Ausstrahlung der ersten von bislang 17 Folgen hat sich "Nord bei Nordwest" zu einem Quotengaranten bei der ARD entwickelt. Im Januar 2022 schalteten immer über acht Millionen Zuschauer in die drei neuen Kriminalfälle ein und ließ unter anderem die neuen Folgen vom "Bergdoktor", dem Quotengaranten des ZDF, hinter sich. Mit der Einschaltquote feierte die ARD jeweils den Tagessieg.