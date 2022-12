Polizistin Hannah Wagner (l-r, Jana Klinge), Tierarzt Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Tierarzthelferin Jule Christiansen (Marleen Lohse) sind auch in der Weihnachtsfolge von "Nord bei Nordwest" wieder am Start.

Weil's so schön war, wiederholt die ARD diese Folge aus der Reihe "Nord bei Nordwest": Tierarzt Hauke Jakobs muss diesmal den Mord am Weihnachtsmann aufklären - unter erschwerten Bedingungen.

Was wäre Weihnachten ohne lieb gewonnene Fernsehtraditionen. "Der kleine Lord", "Tatsächlich... Liebe", "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gehören seit vielen Jahren zum festen Programm für die Feiertage. Und vielleicht wird das hier eines Tages auch ein Klassiker: Die ARD sendet am Mittwochabend die Weihnachtsepisode aus der Krimireihe "Nord bei Nordwest". Erstmals wurde die Folge mit dem Titel "Ho Ho Ho" am Ersten Weihnachtstag 2021 ausgestrahlt. Damals schalteten 7,45 Millionen Zuschauer ein - und sorgten mit einem Marktanteil von 26,4 Prozent für den Tagessieg.

Gut möglich, dass das auch in diesem Jahr klappt. Die Fans des Schmunzelkrimis sind ausgehungert, erst im neuen Jahr gibt es neue Folgen. Da kommt ein aufgewärmter Fall aus dem Vorjahr gerade recht. Zumal er perfekt in die Jahreszeit passt. Denn auch im fiktiven Örtchen Schwanitz steht Weihnachten vor der Tür. Besinnliche Stimmung mag allerdings nicht recht aufkommen, denn der Ort ist von der Außenwelt abgeschnitten: Die Fähre nach Travemünde ist eingestellt worden. Und dann wird auch noch der Weihnachtsmann erschossen.

"Nord bei Nordwest": Persönliche Verwicklungen

Tierarzt und Revierleiter Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann), seine Kollegin Hannah Wagner (Jana Klinge) und Tierarzthelferin Jule Christiansen (Marleen Lohse) haben alle Hände voll zu tun, den Mörder zu finden. Was dadurch erschwert wird, dass den drei Beteiligten wieder einmal persönliche Verwicklungen dazwischen kommen: Denn Christiansen ist noch immer in den alleinstehenden Jacobs verliebt und reagiert höchst eifersüchtig auf dessen Umgang mit seiner Kollegin Wagner.

"Mit Weihnachtsspecials verhält es sich wie mit 'Last Christmas'", urteilte "Kino.de" seinerzeit in der TV-Kritik. "Braucht kein Mensch, trotzdem wollen es alle." Sehr wahrscheinlich, dass sich das auch diesmal wieder bewahrheitet.

"Nord bei Nordwest: Ho Ho Ho!" läuft am Mittwoch, 21. Dezember, um 20.15 Uhr im Ersten