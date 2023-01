Norddeutsche Idylle: Hannah Wagner (Jana Klinge) und Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) ermitteln in der Serie "Nord bei Nordwest" in Schwanitz.

von Max Seidenfaden Mit Beginn der neuen Staffel von "Nord bei Nordwest" kann das Erste wieder mit einem Millionenpublikum vor den Bildschirmen rechnen. Die beliebte Krimiserie spielt im Ostseedörfchen Schwanitz – doch existiert das überhaupt?

Eine Kneipe mitsamt Pension, ein Bestatter, eine Tierarztpraxis, eine kleine Polizeistation und jede Menge Bauernhöfe: Wer Schwanitz sieht, den Ort, in dem die ARD-Erfolgsserie "Nord bei Nordwest" spielt, bekommt das Gefühl von einer gewissen norddeutschen Idylle – wenn da nicht die ganzen Verbrechen wären. Auch zum Auftakt der neuen Staffel an diesem Donnerstag finden wieder Schwerverbrecher den Weg in die kleine Gemeinde. Mehrere Millionen Zuschauer locken die Folgen regelmäßig vor den Fernseher - und viele stellen sich die Frage, wo denn Schwanitz eigentlich genau liegt.

Die Antwort darauf fällt relativ einfach aus, denn Schwanitz existiert gar nicht, ist ein rein fiktives Örtchen, das für die Serie erfunden wurde. Die kleine Gemeinde setzt sich aus mehreren Drehorten zusammen, die regelmäßig für die Filmarbeiten angesteuert werden. So wird ein Teil der Serie auf Fehmarn gedreht, wo in Orth das Hausboot von Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) vor Anker liegt. Auch Petersdorf, die Campingplätze Wulfener Hals und Flügger Strand sowie Püttsee sind Drehorte auf Fehmarn. Auch in Travemünde bei Lübeck sowie auf dem Priwall, einer Halbinsel gegenüber von Travemünde.

"Nord bei Nordwest": In ganz Norddeutschland wird gedreht

Die Dreharbeiten beschränken sich jedoch nicht auf die Ostseeinsel, sondern finden in ganz Norddeutschland statt. Einer der regelmäßigen Drehorte sind die Vier- und Marschlande im Hamburger Bezirk Bergedorf. Dort befindet sich im Stadtteil Altengamme der Friedhof sowie die Polizeiwache von Schwanitz, in der Hannah Wagner und Hauke Jacobs ihre Ermittlungen bündeln. Nur wenige Kilometer weiter befindet sich in Neuengamme die Tierarztpraxis, in der sich Jacobs und Jule Christiansen (Marleen Lohse) um die Tiere kümmern. Auch einzelne Straßenzüge und Häuser aus Neuengamme sind in der Serie zu sehen.

Auch in der weiteren Hamburger Umgebung finden sich weitere Drehorte. In Geesthacht befindet sich die Dorfkneipe von Schwanitz. Kulisse hierfür ist das Hotel "Zur Post", das beim Dreh im vergangenen Jahr jedoch letztmals genutzt wurde. Denn in dem ehemaligen Postamt will der neue Betreiber wieder den Hotelbetrieb aufnehmen. "Daraus kann für Geesthacht wieder etwas Schönes werden. Für Schwanitz ist das doof", sagte Hinnerk Schönemann dem "Hamburger Abendblatt".

Und auch in Ahrensburg wurde im vergangenen Jahr gedreht. Für die Folge "Kobold Nr. 4", die voraussichtlich erst 2024 ausgestrahlt wird, wurden die Dreharbeiten in die Kleinstadt in Schleswig-Holstein verlegt. Für Marleen Lohse fast ein Heimspiel, wuchs die Hauptdarstellerin doch im benachbarten Hoisdorf auf und ging in Ahrensburg zur Schule.

Quellen: NDR, Hamburger Abendblatt, Fehmarn 24