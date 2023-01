In der neuen Folge von "Nord bei Nordwest: Auf der Flucht" geht es um Leben und Tod: Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) will die Geiseln befreien, die ein entlaufener Häftling (Roman Knižka) entführt hat.

"Nord bei Nordwest: Auf der Flucht" Trotz aller Brutalität: Am bewegendsten war Hauke Jacobs' romantische Liebeserklärung

von Carsten Heidböhmer Ungewöhnlich brutal war die neue Folge der Krimireihe "Nord bei Nordwest". In Erinnerung bleiben wird "Auf der Flucht" jedoch nicht wegen seiner dramatischen Szenen mitsamt einer Entführung - sondern für eine unerwartete Gefühlsregung.

Fast ein Jahr mussten die Fans von "Nord bei Nordwest" auf neue Folgen aus der Krimireihe warten. Doch rechte Wiedersehensfreude mag zunächst nicht aufkommen. Denn gleich in den ersten Minuten geht es hier ordentlich zur Sache.

Gleich zu Beginn kommen zwei Polizisten ums Leben, die einen Gefangenentransport nach Stralsund begleiten. Vier Häftlinge können entkommen und ziehen eine blutige Spur durch Schwanitz – wo sie auf die Fähre warten wollen. Sie töten einen älteren Mann, bei dem Schusswechsel wird auch einer der entlaufenen Häftlinge schwer verletzt und benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Ganz schön viel Brutalität für den Donnerstagabend. Und es wird so schnell nicht besser: Da gerade kein Humanmediziner greifbar ist, überfallen die Ganoven die nächstbeste Tierarztpraxis. Und die wird in Schwanitz bekanntlich von Jule Christiansen (Marleen Lohse) geführt.

"Nord bei Nordwest" schockt mit Geiselnahme

Die Häftlinge nehmen ihre neue Praktikantin als Geisel. Bei dem jungen Mädchen handelt es sich um die Nichte von Kommissarin Hannah Wagner (Jana Klinge) – und so sind sowohl Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) als auch seine Kollegin in diesen Fall persönlich involviert.

Zu diesem Zeitpunkt ist gerade einmal eine halbe Stunde vergangen. Und angesichts der Dramatik mag sich so mancher Zuschauer fragen, ob das noch der an der norddeutschen Küste spielende Schmunzelkrimi ist, den sie sonst immer eingeschaltet haben.

Doch im Laufe der Folge zeigt sich: Alles, was die Zuschauer an "Nord bei Nordwest" mögen, ist noch da. Der schwarze Humor ("Man sieht sich. – Irgendwann sehen wir Sie alle", ruft der Leichenbestatter den Ermittlern hinterher), die idyllische Landschaft (Lesen Sie auch: Wo liegt Schwanitz überhaupt?) – und natürlich die immer latent mitschwingende Dreiecksgeschichte zwischen Hauke Jacobs, seiner Kollegin Hannah Wagner und der stoffeligen Tierärztin.

Hauke Jacobs öffnet sein Herz

Wem Jacobs' Herz gehört – das ahnen die Fans der Reihe schon lange. Doch so deutlich wie diesmal hat er seine Gefühle selten artikuliert. In Sorge um Christiansen gewährt der Kommissar einen kurzen Einblick in sein Seelenleben. "Wenn sie auftritt, dann wird alles ein bisschen heller", sagt er über Jule Christiansen.

Das ist dann schon wieder so schön und romantisch, dass man als Zuschauer die Blutrunst schnell vergessen hat und nach 90 Minuten mit der Krimireihe versöhnt ist.

Das Beste daran: "Auf der Flucht" war nur der erste von drei neuen Filmen. Schon in einer Woche geht's weiter. Mal schauen, ob Hauke Jacobs sein Kompliment dann noch toppen kann.