Die Zuschauer kriegen einfach nicht genug davon: Mit einer Folge der Krimireihe "Nord bei Nordwest" holte die ARD am Donnerstag den Tagessieg. Und das, obwohl der Film nicht zum ersten Mal lief.

Kein Genre erfreut sich im deutschen Fernsehen so großer Beliebtheit wie der Krimi. Ob der sonntägliche "Tatort", der ewige "Wilsberg", der obligatorische Freitagskrimi oder die "Rosenheim-Cops" - fast alles, was entfernt mit Verbrechen und Aufklärung zu tun hat, findet Zuschauer. Doch kaum ein Format war in den vergangenen Jahren so erfolgreich wie die Krimireihe "Nord bei Nordwest".

Die Fälle um den stoffeligen Tierarzt und Ex-Polizisten Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) locken am Donnerstagabend regelmäßig Millionen Menschen vor den Bildschirm. So auch diesmal: Die Folge "Der Anschlag" überzeugte 5,29 Millionen Zuschauer und holte mit deutlichem Abstand Tagessieg. Der Marktanteil lagen bei 24,2 Prozent bei.

"Nord bei Nordwest": Auch als Wiederholung erfolgreich

Das Erstaunliche: Die ARD zeigte den Film nicht zum ersten Mal. Bereits am 7. Januar 2021 wurde diese Geschichte ausgestrahlt. Darin trifft die neue Kommissarin Hannah Wagner (Jana Klinge) in Schwanitz ein und wird zunächst von Jacobs alles andere als mit offenen Armen empfangen. Er trauert noch der verstorbenen Lona Vogt nach. Im Laufe der 90 Minuten freunden sich die beiden Ermittler jedoch an.

8,16 Millionen Menschen schalteten damals ein. Beim zweiten Mal waren es zwar drei Millionen weniger, aber immer noch die Mehrheit der TV-Zuschauer. Da konnte das ZDF mit "Jurassic World" nicht mithalten, nur 2,87 Millionen Menschen wollten das Dino-Abenteuer aus dem Jahr 2015 sehen. Immerhin: Beim jungen Publikum holte das ZDF mit 720.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 16,0 Prozent den Tagessieg.

Die kommenden beiden Donnerstag könnten für die ARD ähnlich erfolgreich werden: Dann zeigt der Sender ab 20.15 Uhr zwei weitere Wiederholungen älterer "Nord bei Nordwest"-Fälle. Am 1. September läuft "Conny & Maik", eine Woche später "Im Namen des Vaters". Beide Filme wurden ebenfalls bereits im Januar 2021 ausgestrahlt. Jede Wette: Die Zuschauer werden trotzdem wieder einschalten.