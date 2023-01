"Nord bei Nordwest" holt den Tagessieg - doch "Der Bergdoktor" liegt in einer Kategorie vorn

von Carsten Heidböhmer Versöhnlicher Abschluss für "Nord bei Nordwest": Auch die dritte Folge der Krimi-Reihe holte am Donnerstag den Tagessieg. Der "Bergdoktor" kam diesmal jedoch gefährlich nah - und gewann sogar in einer Altersgruppe.

Zum Abschluss der drei neuen Fälle von "Nord bei Nordwest" holte die ARD-Krimireihe noch einmal den Tagessieg im Gesamtpublikum. Aber es war verdammt knapp: Lediglich 6,64 Millionen Fernsehzuschauer schalteten die "Natalja" betitelte Folge ein, in der Hauke Jacobs' tot geglaubte frühere Geliebte in Schwanitz auftaucht und ihm weismacht, er habe einen Sohn. Das ist der niedrigste Wert der Reihe seit 2019. Vor genau zwei Jahren hatten 10,08 Millionen Zuschauer "Nord bei Nordwest" gesehen. Das bedeutet ein Minus von knapp dreieinhalb Millionen.

Die Quote betrug immerhin noch solide 25,2 Prozent im Gesamtpublikum. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei lediglich 8,4 Prozent - das reichte nicht einmal mehr für den Spitzenplatz.

"Der Bergdoktor" überzeugt

Den schnappte sich in dieser Zielgruppe die ZDF-Schmonzette "Der Bergdoktor" mit einem Marktanteil von 10,9 Prozent der jüngeren Zuschauer. Im Gesamtpublikum kam das Zweite ebenfalls ganz nah an den Spitzenplatz: 6,11 Millionen Menschen gesamt schalteten die neue Folge mit Hans Sigl als Mediziner Martin Gruber ein. Da fehlte nur eine halbe Million für Platz 1.

Bei den Privatsendern lag etwas überraschend diesmal Vox vorn: Der Spielfilm "Lucy" lockte 1,51 Millionen Menschen von den Bildschirm, was einer Quote von 5,7 Prozent entspricht. Da hatte auch der große Bruder RTL das Nachsehen: Die neue Doku-Reihe "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" wollten dort lediglich 1,22 Millionen Zuschauer sehen, was 4,6 Prozent Martkanteil entspricht. Allerdings waren die Folgen zuvor bereits bei dem Streamingportal RTL+ abrufbar.

Wie in den beiden Vorwochen landete Sat.1 auch zum Abschluss der Krimiserie "Biarritz – Mord am Meer" Schiffbruch. Mit 410.000 Zuschauern lag der Wert deutlich unter einer halben Millionen. Der Marktanteil betrug 2,2 Prozent. Die einzig gute Nachricht für Sat.1 ist, dass es endlich vorbei ist. Kommenden Donnerstag startet auf dem Sendeplatz die Thriller-Serie "Blackout" mit Moritz Bleibtreu. Dann werden die Karten neu gemischt.