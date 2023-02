von Carsten Heidböhmer Derzeit wird die 21. Folge aus der Krimireihe "Nord bei Nordwest" gedreht. Schauspieler Cem-Ali Gültekin wendete sich nach seinem ersten Drehtag mit einem eindringlichen Video zu Wort - und erinnerte an die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien.

Fans von "Nord bei Nordwest" kennen ihn seit Jahren: In der Krimireihe ist Schauspieler Cem-Ali Gültekin so etwas wie das Maskottchen von Schwanitz. Er spielt den Kleinunternehmer Mehmet Ösker, der in jeder Folge eine andere Tätigkeit ausübt, aber immer irgendwie am Rande in die Fälle involviert ist.

Auch in der neuen Folge von "Nord bei Nordwest" ist der 1981 in Hamburg geborene Schauspieler wieder mit dabei. Am Freitag stand er am Set zur mittlerweile 21. Folge der beliebten ARD-Reihe. Auf Facebook postete er am Abend ein Video, in dem er sich an das Team wandte. "Vielen Dank an TRIPLE PICTURES und das komplette NORD BEI NORDWEST Team für Eure Menschlichkeit und Euren Support in dieser schweren Zeit", schrieb er zu dem Video.

Cem-Ali Gültekin dankt den Kollegen von "Nord bei Nordwest"

Darin bedankte er sich ausdrücklich für die Spenden, die von seinen Kollegen für die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien gesammelt und die ihm in einer Spendenbox übergeben wurden. "Ihr seid einfach großartig. Ich liebe euch und ich bin froh, dass ich Teil dieser wunderbaren Produktion bin", sagte Gültekin in dem zweiminütigen Clip. In den Hashtags zu dem Posting erwähnte er ausdrücklich #hinnerkschönemann, den Hauptdarsteller der Krimireihe.

Dass Gültekin so großen Anteil nimmt an der Katastrophe, liegt daran, dass seine Familie in dem betroffenen Gebiet lebt, wie er in dem Video erzählt. Gültekins Eltern sind türkisch-syrischer Abstammung, der Schauspieler selbst wuchs in Hamburg in einfachen Verhältnissen auf. Zur Familie in der Heimat seiner Eltern besteht aber offenbar weiterhin Kontakt. Die Anteilnahme des Produktionsteams und die große Anteilnahme vieler Menschen, die ihm in den letzten Tagen Nachrichten geschrieben haben, hätten ihm viel Kraft gegeben. Jetzt hoffe er, dass noch weiterhin Vermisste gefunden würden.

Verwendete Quelle: www.facebook.com/cemaligueltekin