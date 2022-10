von Carsten Heidböhmer Hart, realistisch, düster: Selten war ein "Polizeiruf 110" so nah am Leben. Und selten so berührend. Am Ende der Folge aus dem Jahr 2013 ist Kommissar Meuffels reif für den Psychologen. Der Zuschauer vermutlich auch.

Das Polizeigewalt ist leider immer wieder aktuell. Ein Thema, das auch diese "Polizeiruf"-Wiederholung aus München behandelt. Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) muss in seinem fünften Fall intern ermitteln: In der Ausnüchterungszelle der Münchner Polizeiinspektion 25 ist die junge Transsexuelle Nicole Noury zu Tode gekommen, ihre Lebensgefährtin hat Anzeige erstattet.

Meuffels übernimmt die undankbare Aufgabe, gegen Kollegen zu ermitteln. Und die machen ihm das Leben denkbar schwer. Lassen ihn auflaufen, halten sich sklavisch an eine einstudierte Version des Vorgangs, drohen ihm - und verprügeln ihn schließlich. Meuffels lässt sich jedoch nicht einschüchtern und arbeitet unbeirrt weiter. Die Polizisten werden zunehmend nervöser. Einer von ihnen, "Eiermeier", will auspacken. Die anderen kriegen das spitz, mobben ihn, und er bringt sich schließlich um.

Keine Frage: Dieser Fall geht an die Nerven. Jeder der Protagonisten ist zum Zerbersten angespannt. Die Polizisten müssen ihre Tat vertuschen. Zudem hat jeder seine privaten Probleme. Aber auch Meuffels steht unter Druck. Er kommt bei seinen Ermittlungen nicht weiter und wird zunehmend ungenießbarer.

"Polizeiruf 110": Meuffels' teuflischer Deal

Es ist keine schöne Welt, die dieser "Polizeiruf 110" zeigt. Die Menschen machen sich das Leben gegenseitig zur Hölle. Die Polizisten sind gewalttätig, brüllen sich auch untereinander an. Und privat sieht es auch nicht besser aus: Ihre Frauen betrügen, überfordern sie mit kostspieligen Wünschen, jubeln ihnen Kinder unter. Kommissar Meuffels ist da wenig besser. Er kommandiert seine Mitarbeiterin Anna Burnhauser (Anna Maria Sturm) herum und lässt sie bis nachts im Büro schuften - bis die entnervt hinschmeißt. Nur mit einem dicken Blumenstrauß und dem Versprechen auf künftig pünktliche Feierabende kann der Kommissar sie zurückholen.

Die einzig zärtlichen Momente entstehen zwischen Meuffels und Almadine Winter (sehr einfühlsam gespielt von Lars Eidinger), der transsexuellen Verlobten der in der Polizeiwache zu Tode Gekommenen. Fast wirkt es so, als habe sich der unnahbare Kommissar ein wenig in sie verguckt. Die emotionale Verstrickung ist dann auch der Grund, warum Meuffels die Ermittlungen abbricht und sich auf einen teuflischen Handel einlässt. Ein Fehler, wie sich am Schluss herausstellen wird.

Hart und feinfühlig zugleich

Regisseur Jan Bonny hat den Fall mit einer größtmöglichen Wahrhaftigkeit umgesetzt. Die Dialoge (Buch: Günter Schütter) sind authentisch, nicht so geschliffen wie in vielen anderen Fernsehfilmen. Hier wird gestammelt und geradebrecht, wie das normale Menschen eben tun. Dazu zeigt Bonny raue Bilder (Kamera: Nikolai von Graevenitz), harte Schnitte und eine Tonspur, in der auch schon mal ein Wortfetzen untergeht. Weil der Sprechende nuschelt oder am anderen Ende des Raumes steht.

"Polizeiruf 110" Der "Tatort" der DDR 1 von 5 Zurück Weiter Zurück Weiter

Denn während der "Tatort" 35 Mal im Jahr kommt und deswegen Sonntag für Sonntag feste Publikumserwartungen bedienen muss, ist der "Polizeiruf" deutlich flexibler. In den zurückliegenden zwölf Monaten sind nur sieben neue Folgen von vier verschiedenen Teams ausgestrahlt worden.

Aufgrund dieser losen Programmierung können die einzelnen Filme deutlich individueller sein als bei den bisweilen recht schematischen "Tatort"-Fogen. Ein guter "Polizeiruf" weist mehr Ähnlichkeiten mit einem anspruchsvollen Fernsehfilm als mit einem durchschnittlichem Krimi auf.

Die Münchner Folgen mit Lars Eidinger (Foto) ist dafür ein gutes Beispiel: eine komplexe Geschichte, filmisch unkonventionell umgesetzt, die den Zuschauern durchaus etwas abverlangt. Schon jetzt wird die Folge als Anwärter für den Deutschen Fernsehpreis gehandelt. Es wäre nicht der erste Preis für einen "Polizeiruf 110" mit Matthias Brandt! Mit der herausragenden Folge "Der Tod macht Engel aus uns allen" hat sich nun auch der "Polizeiruf 110" in die Sommerpause verabschiedet. Zum Abschluss spielte die Krimireihe noch einmal alle Stärken aus, die sie gegenüber dem "Tatort" besitzt.Denn während der "Tatort" 35 Mal im Jahr kommt und deswegen Sonntag für Sonntag feste Publikumserwartungen bedienen muss, ist der "Polizeiruf" deutlich flexibler. In den zurückliegenden zwölf Monaten sind nur sieben neue Folgen von vier verschiedenen Teams ausgestrahlt worden.Aufgrund dieser losen Programmierung können die einzelnen Filme deutlich individueller sein als bei den bisweilen recht schematischen "Tatort"-Fogen. Ein guter "Polizeiruf" weist mehr Ähnlichkeiten mit einem anspruchsvollen Fernsehfilm als mit einem durchschnittlichem Krimi auf.Die Münchner Folgen mit Lars Eidinger (Foto) ist dafür ein gutes Beispiel: eine komplexe Geschichte, filmisch unkonventionell umgesetzt, die den Zuschauern durchaus etwas abverlangt. Schon jetzt wird die Folge als Anwärter für den Deutschen Fernsehpreis gehandelt. Es wäre nicht der erste Preis für einen "Polizeiruf 110" mit Matthias Brandt! Mehr

Bei all dem verstörenden Realismus findet "Der Tod macht Engel aus uns allen" Zeit für ungewöhnlich zärtliche Szenen. "Sie haben keine Ahnung, weil sie nicht allein sind", sagt die trauernde Verlobte Almadine zu dem Ermittler. "Sind Sie da sicher?", fragt Meuffels - und wischt ihr eine Träne von der Nase. Es bedarf manchmal nur weniger Worte und Gesten, um Einsamkeit zu veranschaulichen. Dass dieser Film es schafft, der harten Wirklichkeit Momente von Poesie zu entlocken, macht die wahre Kunst aus: Selten war ein Kriminalfall so hart. Und selten dabei so feinfühlig.

Der "Polizeiruf 110: Der Tod macht Engel aus uns allen" wurde erstmals am 14. September 2013 ausgestrahlt. Die ARD wiederholt diesen Fall am Freitag, 21. Oktober, um 22.50 Uhr.