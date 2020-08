Die erste Staffel der Dating-Show "Prince Charming" gewann den Grimme-Preis. Noch in diesem Jahr soll die zweite Ausgabe an den Start gehen: Alexander Schäfer darf zwischen 20 Männern entscheiden.

Der erste "Prince Charming", Nicolas Puschmann, ist noch immer glücklich liiert. Seine Wahl fiel im Herbst vergangenen Jahres auf Lars Tönsfeuerborn. In der zweiten Staffel der ersten Gay-Dating-Show Deutschlands will jetzt Alexander Schäfer ebenso glücklich werden. Der 29-Jährige ist Marketing-Manager und kommt aus Frankfurt am Main.

"Prince Charming": Alexander Schäfer sucht nach seinem Traummann

Dass er jetzt "Prince Charming" wird, macht Schäfer schon etwas nervös, wie er RTL.de verrät. "Ich kann es selbst kaum glauben und ich würde lügen, wenn ich sage: 'Ich bin nicht aufgeregt'", sagt er. "Es wird bestimmt eine unvergesslich schöne Zeit, in der ich hoffentlich auch meinen Mann fürs Leben kennenlernen werde." Außerdem erhoffe er sich "romantische als auch actionreiche Dates", erklärt er.

20 Männer werden dem Marketing-Manager in der Show vorgestellt. "Ich freue mich unnormal auf den Moment, in dem es endlich losgeht. Ich bin super gespannt darauf, wer da in der Villa auf mich wartet, wie wir uns begegnen, was wir in dieser sicher super intensiven Zeit miteinander erleben", sagt Schäfer.

Grimme-Preis für die erste Staffel

Die Erfolgsgeschichte des Formates begann im Herbst vergangenen Jahres auf der Streamingplattform TV Now. Ein "Zeichen für Vielfalt" sollte gesetzt werden. Die Abrufzahlen waren so hoch, dass direkt eine zweite Staffel bestellt wurde. Diese soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden.

Im März dieses Jahres gewann die Show dann auch noch den prestigereichen Grimme-Preis in der Kategorie "Unterhaltung". Nicolas Puschmann zeigte sich gerührt. Bei Instagram schrieb der erste "Prince Charming": "Nachdem ich meine Tränen wieder in den Griff bekommen habe, möchte ich mich erst einmal bei EUCH bedanken! Ihr habt es geschafft, 'Prince Charming' so groß werden zu lassen! Tausend Dank für den nicht endenden Support und die ganze Liebe von Euch."

Quelle: RTL.de