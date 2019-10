Lange haben Fans darauf gewartet, jetzt ist es soweit. Der erste schwule Bachelor sucht vor laufenden Kameras nach einem neuen Partner. "Prince Charming" läuft ab 30. Oktober exklusiv auf dem RTL-Streamingdienst TV Now. Aber wer ist der neue Junggeselle?

"Prince Charming": TV Now mit erster Gay-Dating-Show

Nicolas Puschmann ist 28, wurde in Hamburg geboren und lebt mittlerweile in Köln. Und er verspricht sich einiges von der Teilnahme an der Datingshow: "Ich glaube, jeder sehnt sich insgeheim nach Liebe. Viele können sich aber von den Reizen in der heutigen Gesellschaft schlecht lösen und suchen immer nach etwas noch Besserem. Ich möchte einfach jemanden an meiner Seite, mit dem es Spaß macht Zeit, zu verbringen", sagt er. Zur Auswahl stehen dem Account Manager gleich 20 Kandidaten. Und wie es bei den Kuppelshow-Formaten üblich ist, findet die Suche nach Mr. Right selbstverständlich nicht im kühlen Deutschland statt, sondern unter der Sonne Kretas.

Fullscreen

Laut TV Now wird Puschmann mit verschiedenen Männern auf unterschiedliche Dates gehen - Rosen wird er allerdings nicht verteilen. "In jeder Folge verabschiedet sich Prince Charming in der Gentlemen-Night von immer mehr Singles. Wer am Ende des Abends keine Krawatte trägt, muss aus der Männer-Villa ausziehen", heißt es.

Tiefgründige Gespräche

Dass es nun endlich eine Gay-Dating-Show geben wird, ist für Puschmann ein starkes Zeichen. "Für mich hat TV Now genau die richtige Entscheidung getroffen 2019 mit einer Sendung wie 'Prince Charming' an den Start zu gehen. Und es ist sehr wichtig für mich, dabei zu sein. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Dating-Formaten geht diese Show nämlich ein bisschen tiefer, denn man wird bei 'Prince Charming' unter anderem viele verschiedene Outing-Geschichten hören", verrät der 28-Jährige im Interview mit der Plattform.

Acht Folgen lang wird Nicolas Puschmann bei "Prince Charming" nach einem neuen Freund suchen. Die Sendung gibt es ab 30. Oktober bei TV Now.